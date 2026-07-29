Val de căldură la sfârșit de iulie și început de august. ANM anunță temperaturi de până la 39 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță instalarea unui val de căldură care va cuprinde treptat România în ultimele zile ale lunii iulie și la începutul lunii august. Temperaturile vor crește semnificativ, iar în vestul țării se vor înregistra primele valori caniculare, cu maxime de 37–38 de grade și izolat chiar 39 de grade.
Iulie, mai răcoroasă decât în ultimii ani
Până în prezent, luna iulie 2026 nu a adus excese termice importante. Potrivit ANM, intervalele cu temperaturi de peste 35 de grade au fost puține, iar temperatura medie la nivel național, calculată până la 27 iulie, a fost de 20,2°C, cu 0,1°C sub media perioadei 1991–2020.
Diferența este și mai evidentă comparativ cu ultimii trei ani, când iulie a fost mult mai caldă:
Presiune ridicată și aer tropical din nordul Africii
Meteorologii explică faptul că, la nivel european, se conturează un regim de presiune atmosferică ridicată, care va domina sudul, centrul și sud-estul continentului. În același timp, o masă de aer foarte cald, de origine nord-africană, va avansa spre România.
Această configurație favorizează vremea stabilă și un deficit de precipitații în mare parte a țării, în timp ce temperaturile vor continua să crească.
Primele zile caniculare: Banat și Crișana, cele mai afectate
Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul țării. Conform ANM:
Joi, 30 iulie: maxime de 35–36°C;
Vineri, 31 iulie: maxime de 37–38°C, iar izolat sunt posibile 39°C.
Banatul și Crișana vor resimți cel mai puternic influența aerului fierbinte, iar disconfortul termic va deveni accentuat.
Canicula se extinde în weekend
În intervalul 1–2 august, regimul termic va rămâne foarte ridicat în vest, însă temperaturi caniculare, în jur de 35°C, vor apărea local și în:
Indicele temperatură-umezeală va crește treptat, ceea ce va face ca senzația de căldură să fie mult mai puternică decât valorile indicate de termometre.
Vestul țării rămâne sub influența valului de căldură până după 6 august
Modelele meteorologice ECMWF indică pentru zona Oradea temperaturi maxime medii de 38–39°C până în jurul datei de 6 august, după care există o probabilitate ridicată de răcire.
În schimb, în sudul țării valul de căldură va ajunge mai târziu, dar ar putea persista mai mult.
Bucureștiul și sudul țării: căldura se intensifică după 3 august
Pentru București și regiunile sudice, meteorologii estimează o accentuare a caniculei începând cu 3 august, iar temperaturile foarte ridicate și disconfortul termic ar putea continua până în jurul datei de 9 august.
Perioada cea mai fierbinte: 3–6 august
ANM consideră că valul de căldură se va extinde și intensifica treptat dinspre vest spre restul țării, iar intensitatea maximă este așteptată în intervalul 3–6 august.
Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și limitarea activităților fizice în orele de vârf.
România a mai trecut prin episoade severe de caniculă în august
Valurile de căldură din luna august nu sunt o noutate. ANM amintește câteva episoade recente:
8–28 august 2024: maxim de 41,1°C la Zimnicea (14 august);
1–7 august 2017: maxim de 42,2°C la Calafat (6 august);
2–9 august 2012: maxim de 43,5°C la Giurgiu (7 august).