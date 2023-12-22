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Sport· 2 min citire
Baschet masculin: Mihai Silvăşan, numit antrenor al echipei naţionale a României
Baschet masculin: Mihai Silvăşan, numit antrenor al echipei naţionale a României
Meciul de debut al noului selecţioner se va disputa în februarie, la Cluj-Napoca
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