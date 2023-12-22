Sport· 2 min citire

Baschet masculin: Mihai Silvăşan, numit antrenor al echipei naţionale a României

Baschet masculin: Mihai Silvăşan, numit antrenor al echipei naţionale a României

Baschet masculin: Mihai Silvăşan, numit antrenor al echipei naţionale a României

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 22 dec. 2023, 13:22

Meciul de debut al noului selecţioner se va disputa în februarie, la Cluj-Napoca

Consiliul Director al Federaţiei Române de Baschet a votat, joi, instalarea lui Mihai Silvăşan în funcţia de antrenor principal al echipei naţionale de baschet masculin, potrivit paginii de Facebook a forului naţional.

Fostul căpitan al "vulturilor" ajunge astfel în cea mai importantă funcţie din carieră, după un parcurs foarte bun pe banca tehnică a campioanei U-Banca Transilvania Cluj-Napoca.

Meciul de debut al noului selecţioner se va disputa în februarie, la Cluj-Napoca, împotriva naţionalei Luxemburgului, în precalificările pentru Cupa Mondială FIBA din 2027.

"Este o provocare mare pentru mine! Nu am refuzat niciodată prezenţa ca jucător la naţională şi nu voi refuza nici ca antrenor. Lucrurile s-au întâmplat foarte rapid, mai sunt multe aspecte de discutat şi de pus la punct în ceea ce priveşte strategia şi condiţiile în care se va desfăşura activitatea lotului naţional. Sunt onorat şi le mulţumesc tuturor celor care au încredere în mine!", a declarat Mihai Silvăşan după numirea oficială.

În vârstă de 38 de ani, Silvăşan este din 2016 antrenorul principal al campioanei României şi va antrena în paralel cele două echipe. Palmaresul său ca antrenor cuprinde 4 titluri de campion, 5 Cupe ale României şi 4 SuperCupe ale României, toate cu "U".

La aceste performanţe se adaugă un titlu ca jucător, în 2011. Tot ca jucător, Silvăşan ieşit de trei ori vicecampion naţional şi a fost finalist în Liga Europei Centrale. Anterior, ca junior a câştigat 8 titluri consecutive.

Mihai Silvăşan a fost căpitan al echipei naţionale, remarcându-se în special în campania de calificare la EuroBasket 2015.

AGERPRES

Citește și

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe