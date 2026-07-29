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Sport· 1 min citire
Bulgarul Teodor Kabakciev, victorie la Red Bull Romaniacs
SURSA: Facebook / Emanuel Gyenes, credit foto: Irina Petrichei
Publicat29 iul. 2026, 08:22
Sursărealitatea.net
Bulgarul Teodor Kabakciev a câștigat marți prologul clasei Gold din cadrul celei de-a 23-a ediții a competiției de hard enduro Red Bull Romaniacs, desfășurat la Sibiu.
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