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Sport· 1 min citire
Fotbal: FCSB a câștigat la Miercurea Ciuc, 2-0 cu FK Csikszereda
Victorie pentru FCSB. Foto: FK Csíkszereda/Facebook
Publicat27 iul. 2026, 08:31
Sursărealitatea.net
FCSB a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (2-0), duminică seara, la Miercurea Ciuc, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.
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