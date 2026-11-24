Cristi Chivu a avut o reacție fermă la conferința de presă organizată înaintea meciului dintre Inter și VfB Stuttgart, din Liga Campionilor. Antrenorul român le-a răspuns jurnaliștilor italieni care au criticat echipa după remiza spectaculoasă cu Atalanta, scor 4-4.
Tehnicianul a transmis că Inter nu trebuie judecată doar pentru ultimele minute ale partidei, în care formația sa a pierdut avantajul de două goluri.
Chivu nu a fost de acord cu criticile presei italiene
Antrenorul român a explicat că echipa trebuie să analizeze greșelile, dar și să țină cont de lucrurile bune arătate în ultimele meciuri. „Această echipă a dat dovadă de caracter în ultimii ani și nu este corect să vorbim doar despre 10 minute dintr-un meci”, a declarat Cristi Chivu.
Inter a primit 17 goluri în primele 12 etape din Serie A, iar defensiva a devenit unul dintre principalele subiecte de discuție în presa italiană.
O veste bună și una rea pentru antrenorul român
Înaintea confruntării cu VfB Stuttgart, programată miercuri, 25 noiembrie, de la ora 22:00, Chivu a oferit informații despre situația lotului. John Stones se simte mai bine și urmează să fie inclus în lot pentru partida din Liga Campionilor. În schimb, Piotr Zielinski nu va putea evolua.
Există și vești bune în privința atacului. Lautaro Martinez este disponibil, iar Chivu a confirmat că toți cei trei atacanți ai echipei sunt apți pentru confruntare.
Inter are nevoie de puncte în Liga Campionilor
Formația pregătită de Cristi Chivu ocupă locul 15 în clasamentul competiției, cu șase puncte după primele patru partide.
Inter are nevoie de un rezultat bun în fața nemților pentru a rămâne în cursa pentru calificarea directă în optimile de finală. După meciul cu Stuttgart, italienii vor mai avea de înfruntat Borussia Dortmund, Liverpool și Slovan Bratislava.