Cristi Chivu vrea să câștige Champions League cu Inter. Obiectivul anunțat de antrenorul român

Cristi Chivu își propune să câștige trofeul UEFA Champions League alături de Inter Milano și spune că echipa trebuie să urmărească obiective înalte în toate competițiile.
Cristi Chivu își propune să câștige trofeul UEFA Champions League alături de Inter Milano și spune că echipa trebuie să urmărească obiective înalte în toate competițiile.
Antrenorul român a vorbit despre ambițiile sale la conferința de presă organizată înaintea meciului cu Club Brugge, programat marți seară, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor, subliniind că succesul depinde de muncă, progres și responsabilitate.
Cristi Chivu vrea trofeul Champions League cu Inter
Tehnicianul român consideră că Inter trebuie să își stabilească obiective ambițioase, dar fără să trateze rezultatele viitoare ca fiind garantate.
Chivu a explicat că dorința de a câștiga cel mai important trofeu european trebuie susținută prin muncă permanentă și prin îmbunătățirea jocului echipei.
Antrenorul a amintit că nu există o formulă sigură pentru câștigarea Ligii Campionilor și că nici valoarea lotului, nici resursele financiare nu pot garanta obținerea trofeului.
Mesajul lui Chivu înainte de Inter – Club Brugge
Înaintea confruntării cu formația belgiană, antrenorul a transmis că își dorește o echipă curajoasă, activă și capabilă să controleze jocul.
Chivu a precizat că Inter trebuie să încerce să domine adversarii și să își păstreze identitatea de joc, chiar și în momentele dificile ale partidelor.
Acesta a subliniat și importanța atitudinii jucătorilor, despre care spune că trebuie să intre pe teren pregătiți să își asume responsabilitatea și să lupte pentru rezultat.
Antrenorul român cere progres la toate nivelurile
Cristi Chivu consideră că echipa poate evolua în continuare, inclusiv prin îmbunătățirea lotului și creșterea nivelului de pregătire la antrenamente.
Tehnicianul a explicat că își dorește un grup competitiv, în care fiecare jucător contribuie la progresul colectiv. El a evitat să facă diferențe între titulari și rezerve, insistând asupra importanței întregului lot.
Pentru Chivu, obiectivul nu se rezumă la câștigarea unui singur meci, ci presupune construirea unei echipe care să poată concura constant la cel mai înalt nivel.
Chivu cunoaște deja gustul victoriei în Liga Campionilor
Cristi Chivu a câștigat Liga Campionilor ca jucător al lui Inter în 2010, când echipa italiană era pregătită de Jose Mourinho.
Acum, fostul internațional român urmărește să obțină aceeași performanță din postura de antrenor. El a precizat însă că un asemenea obiectiv nu poate fi atins fără muncă susținută și fără îndeplinirea etapă cu etapă a obiectivelor sportive.
Chivu a transmis că prioritatea sa este să construiască o echipă care să progreseze constant și să fie pregătită să concureze cu cele mai puternice formații din Europa.