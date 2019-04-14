Finala Campionatului Naţional de Hochei, "Cel mai bun din 5", finla mică, "cel mai bun din 3"

14 apr. 2019, 10:02
Articol scris de Realitatea de Harghita

Întrunit în prezența reprezentanților celor patru echipe angrenate în play-off-ul Campionatului Național de hochei, Biroul Federal al federației române de specialitate a decis modalitatea de desfășurare a finalelor Campionatului Național.

Astfel, finala mare se va desfășura după sistemul ,,cel mai bun din cinci meciuri”, iar finala mică, după sistemul ,,cel mai bun din trei meciuri”. Finala pentru locurile 1-2 este programată, în cazul în care semifinalele se prelungesc până la meciul decisiv, în zilele de 19,20, 22, 23 și 25 aprilie (la ultimele două date, dacă va fi cazul).Dacă semifinalele se încheie după trei sau patru meciuri, finala mare debutează în 15 aprilie.După disputatea finalelor, lotul național se va reuni pentru Campionatul Mondial Divizia a I-a, Grupa B, urmând să plece chiar în 26 aprilie, spre Estonia, pentru a participa la întrecerile mondiale, care debutează în 28 aprilie.

