FK Csikszereda Miercurea Ciuc a pierdut la Constanța
Ciucanii n-au marcat nici de această dată în deplasare şi rămân loc retrogradabil.
În minutul 38 s-a făcut 1-0. Patrick Petre a centrat din lovitură liberă din dreapta careului în partea opusă, acolo unde Viorel Lică a reluat cu latul şi a înscris lângă bara colţului lung. Însă în faţa portarului, în poziţie de offside, era Antoche, care s-a şi tras în lateral pentru a nu fi lovit de minge. Arbitrul trebuia să anuleze golul, pentru că Antoche l-a mascat pe portar şi era în offsid.
În minutul 74 era deja 2-0. Farul a scăpat pe contraatac de la mijlocul terenului, Ionuţ Stoica a pătruns în careu pe stânga şi trimite printre picioarele lui Bordaş din 8 metri, după ce trei fundaşi veniseră din spate să-l blocheze.
Farul:
Muţiu (cpt.) - Nicola, Cană, V. Lică, Carabela - Doumbia, Antoche - Al. Stoica (Hordouan 83'), Greu (Ant. Cruceru 62'), Kanda (P. Petre 32') - I. Stoica Rezerve neutilizate: Udeanu - D. Toma, D. Panait, Halep Antrenor: Ianis Zicu►
Csikszereda:
Bordas - Palmeş, Mitra, Lalic, Majzik - Sz. Veres, Eder Gonzalez, Barta (B. Antal 64'), Erdei (Hodgyai 67'), Bara - B. Bajko (cpt.)(M. Takacs 67') Rezerve neutilizate: Ljuljanovic - Raul Julia, Csuros, Corbu Antrenor: Valentin Suciu
