Fotbal: FCSB a început grupele Cupei României cu o victorie la scor, 5-0 cu FC Argeș

Publicat 3 sept. 2026, 08:40 Sursă realitatea.net

FCSB a surclasat-o pe FC Argeș cu scorul de 5-0 (2-0), miercuri seara, în deplasare, la Mioveni, într-un meci din prima etapă a Grupei C a Cupei României la fotbal.

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