Polonia – România: câte bilete au primit fanii români și cât costă un tichet

Fanii români vor avea la dispoziție 2.750 de bilete pentru meciul Polonia – România, programat pe 2 octombrie, la Varșovia. Un tichet costă 225 de lei, iar vânzarea online începe joi, 3 septembrie, în jurul prânzului.
Partida Polonia – România se va disputa vineri, 2 octombrie, de la ora 21:45, pe Stadionul Național din Varșovia. Pentru suporterii „tricolorilor” au fost rezervate 2.750 de locuri în peluză, în sectoarele G9, G10 și G11. Prețul stabilit pentru fiecare bilet este de 225 de lei.
Când se pun biletele în vânzare
Tichetele vor putea fi cumpărate începând de joi, 3 septembrie, în jurul prânzului, de pe platforma de bilete a Federației Române de Fotbal.
Perioada de vânzare se încheie pe 18 septembrie, însă biletele pot fi epuizate mai devreme.
Maximum patru bilete pentru un suporter
Fiecare persoană poate comanda cel mult patru bilete. Tichetele sunt nominale, astfel că la cumpărare trebuie completate datele de identificare ale persoanelor care vor merge la meci, inclusiv numele și CNP-ul.
Biletele nu vor fi trimise imediat după achiziție. Acestea urmează să fie distribuite de organizator către FRF, iar apoi vor ajunge pe adresa de e-mail folosită la efectuarea comenzii, în apropierea partidei.
România joacă la Varșovia pe 2 octombrie
Meciul cu Polonia reprezintă a treia partidă a României din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Înaintea deplasării la Varșovia, „tricolorii” vor întâlni Suedia, pe 25 septembrie, iar pe 28 septembrie vor juca împotriva Bosniei și Herțegovinei, la București.
Partida cu Bosnia se va disputa fără spectatori. După confruntarea cu Polonia, România va reveni pe teren propriu pentru meciul cu Suedia, programat pe 5 octombrie.
Ultima victorie a României în Polonia
România nu a mai câștigat în Polonia din 2009. Atunci, „tricolorii”, pregătiți de Răzvan Lucescu, s-au impus cu 1-0 într-un meci amical disputat la Varșovia. Golul victoriei a fost marcat de Daniel Niculae.