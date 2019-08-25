Hochei Klub Gheorgheni a pierdut la Braşov

Hochei Klub Gheorheni a pierdut în meciul de pregătire disputat pe gheața din Braşov. Scorul a fost 3-2 (1-1/1-0/1-1).

În fața câteva sute de fani prezenți în tribunele Patinoarului Olimpic Brașov, echipa Coronei a prestat un joc foarte bun, fiind mereu la conducere pe tabela de marcaj.Matyas Biro a deschis scorul în prima repriză, în minutul 2’04, fructificând o fază la care au mai contribuit canadienii Chase Harrison și Cody Fowlie. Totuși, până la prima pauză, oaspeții au reușit să egaleze.În cea de-a doua repriză, fundașul canadian Nelson Armstrong a readus Corona în avantaj, în minutul 32’06, după un șut puternic la colțul scurt al porții apărate de Gellert Ruczuj.În repriza a treia, oaspeții au forțat egalarea, reușind să aducă scorul la 2-2. Însă, în minutul 51’22, Peter Balazs a reușit să readucă Corona în avantaj, după un gol spectaculos în inferioritate numerică, după ce a depășit mai mulți adversari.