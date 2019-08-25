Hochei Klub Gheorgheni a pierdut la Braşov
image1-7
Hochei Klub Gheorheni a pierdut în meciul de pregătire disputat pe gheața din Braşov. Scorul a fost 3-2 (1-1/1-0/1-1).
În fața câteva sute de fani prezenți în tribunele Patinoarului Olimpic Brașov, echipa Coronei a prestat un joc foarte bun, fiind mereu la conducere pe tabela de marcaj.Matyas Biro a deschis scorul în prima repriză, în minutul 2’04, fructificând o fază la care au mai contribuit canadienii Chase Harrison și Cody Fowlie. Totuși, până la prima pauză, oaspeții au reușit să egaleze.În cea de-a doua repriză, fundașul canadian Nelson Armstrong a readus Corona în avantaj, în minutul 32’06, după un șut puternic la colțul scurt al porții apărate de Gellert Ruczuj.În repriza a treia, oaspeții au forțat egalarea, reușind să aducă scorul la 2-2. Însă, în minutul 51’22, Peter Balazs a reușit să readucă Corona în avantaj, după un gol spectaculos în inferioritate numerică, după ce a depășit mai mulți adversari.
Citește și:
- 17:26 - Amical pentru „tricolori” în iunie, cu Țara Galilor, la București
- 18:57 - Două mutări la 45 de minute una de alta: Farul l-a dat afară pe Ianis Zicu și l-a numit antrenor pe Flavius Stoican
- 16:03 - Dinamo rămâne fără victorie în play-off, după 1-1, de Paște, pe terenul lui CFR Cluj
- 07:36 - Răzvan Lucescu a plecat din România de Paște, cu ochii în lacrimi. Ce sfat le-a transmis românilor
