Hocheiştii harghiteni au adus victorii echipei naţionale la Campionatul Mondial

Hocheiştii harghiteni sunt în mare formă la echipa naţională. Cu ajurotul lor, naţionala României a reuşit să câştige primele două meciuri disputate la campionatul Mondial de Hochei, Grupa 1, care se dispută în Estonia.

Cu ajutorul golurilor înschise de harghiteni, România a reuşit să câştige ambele meciuri disputate până acum.În primul meci, românii au trecut de echipa gazdă, Estonia, la loviturile de departajare, cu scorul de 4-3, (2-0, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0). Golurile româniei au fost înscrise de Szilard Rokaly (SC Miercurea Ciuc), Attila Goga (ACSH Gheorgheni), Pavlo Borysenko (Corona Braşov)La şuturile de departajare, pentru tricolori au transformat Anton Butocinov (CSM Galaţi), Pavlo Borisenko (Corona Braşov), Daniel Trancă (Corona Braşov). Golul decisiv a fost marcat de Szilard Rokaly (SC Miercurea Ciuc).În cel de-al 2-lea meci, România a trecut de Japonia, scor 3-2 (0-2, 2-0, 1-0). Din nu harghitenii au foat în mare formă. Golurile tricolorilor au fost marcate Tamas Reszegh (SC Miercurea Ciuc), Gergo Biro (Corona Braşov) iar Alpar Sallo (SC Miercurea Ciuc) a reuşit să marcheze golul decisiv.