Imperial WET Miercurea Ciuc debutează în UEFA Futsal Champions League

Imperial WET Miercurea Ciuc este gata pentru cel mai important moment din istoria sa, debutul în UEFA Futsal Champions League.

Campioana României va pleca astăzi, 26 septembrie, spre Atena, acolo unde se desfășoară meciurile Grupei C a turului preliminar al celei mai tari competiții intercluburi din lume.Gruparea harghiteană își va măsura forțele cu Blue Magic FC – campioana Irlandei, Futsal Minerva – campioana Elveției și cu AEK Atena – campioana Greciei. Primul meci este programat miercuri seară, relatează www.frf.ro.Iată programul Grupei C a turului preliminar al UEFA Futsal Champions League ediția 2019-2020:

28 august

ora 17:30

: Imperial WET Miercurea Ciuc – Blue Magic

ora 20:00

: Minerva – AEK Atena

29 august

ora 17:30

: Minerva – Miercurea Ciuc

ora 20:00

: AEK – Blue Magic

31 august

ora 17:30

: Blue Magic – Minerva

ora 20:00

: AEK – Miercurea CiucToate partidele se vor disputa la „Dais Sports Center” din AtenaÎntărită în această vară prin aducerea de noi jucători de mare valoare, Imperial WET Miercurea Ciuc este pregătită să facă o figură frumoasă în Liga Campionilor. Walter Gorbe, finanțatorul campioanei României, mărturisește că se gândește deja la turul următor.„

Pornim optimiști la acest drum, care înseamnă doar o nouă etapă în viața echipei noastre. Sunt convins că totul va decurge conforma planurilor noastre la Atena și că vom obține calificarea în Main Round-ul Ligii Campionilor. Am încredere că vom trece de grupa de la Atena. Echipa e mai puternică decât în sezonul trecut, cel în care am reușit să cucerim titlul de campioană a României. Unde vrem să ne oprim?! Cât mai departe! În Final Four! Unii poate spun că visăm frumos, dar așa s-a spus și atunci când anunțam că vrem să aducem titlul la Miercurea Ciuc

”, a declarat Walter Gorbe.Sosit în această vară la Miercurea Ciuc, antrenorul Sito Rivera, fost selecționer al României, se află în fața unei noi aventuri în Liga Campionilor. Spaniolul își păstrează și el optimismul înaintea meciurilor de la Atena. „

Totul depinde doar de noi. Suntem motivați pentru a ne califica în runda următoare. Dacă vom reuși să trecem mai departe, vom întâlni adversari și mai dificili, dar ne pregătim pentru asta. Sunt de o lună la echipă, ceea ce nu înseamnă prea mult timp, dar sunt fericit de ceea ce văd. Starea de spirit a echipei este bună, băieții sunt gata să realizeze o nouă performanță notabilă și muncesc din greu pentru asta. Avem încredere în noi şi în succesul nostru

”, a spus spaniolul Sito Rivera.