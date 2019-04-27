Imperial Wet Miercurea Ciuc în finala campionatului naţional

27 apr. 2019, 09:30
57936010_2857354390971942_7017055196689727488_n

Articol scris de Realitatea de Harghita

Imperial Wet Miercurea Ciuc s-a calificat vineri seară în finala campionatului naţional de futsal. Harghitenii s-au impus pe terenul Dunării din Călăraşi cu scorul de 4-3 (2-2), şi astfel şi-au asigurat biletele pentru finală. 

Imperial Wet conducea după doar 10 minute cu scoeul de 2-0, însă pănă la pauză, ciucanii s-au văzut egalaţi la 2.Dunărea a preluat conducerea încă din primul minut al celei de-a doua reprize, însă finalul de meci a apartinut elevilor lui Cosmin Gherman, care au mai înscris de două ori, şi au întors scorul în favoarea lor.În play-off Imperial Wet mai are de jucat un singur meci, acasă cu Timişoara, însă fără miză, deoarece echipa harghiteană deja este în finală. 

