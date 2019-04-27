Imperial Wet Miercurea Ciuc în finala campionatului naţional
Imperial Wet Miercurea Ciuc s-a calificat vineri seară în finala campionatului naţional de futsal. Harghitenii s-au impus pe terenul Dunării din Călăraşi cu scorul de 4-3 (2-2), şi astfel şi-au asigurat biletele pentru finală.
Imperial Wet conducea după doar 10 minute cu scoeul de 2-0, însă pănă la pauză, ciucanii s-au văzut egalaţi la 2.Dunărea a preluat conducerea încă din primul minut al celei de-a doua reprize, însă finalul de meci a apartinut elevilor lui Cosmin Gherman, care au mai înscris de două ori, şi au întors scorul în favoarea lor.În play-off Imperial Wet mai are de jucat un singur meci, acasă cu Timişoara, însă fără miză, deoarece echipa harghiteană deja este în finală.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News