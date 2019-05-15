Imperial WET Miercurea Ciuc, la un meci de câștigarea campionatului

Imperial WET Miercurea Ciuc conduce CS United Galați cu 2-0 în finala Ligii 1 și mai are nevoie de o singură victorie pentru a deveni, în premieră, campioană a României.

După succesul de luni seară, 7-6 după prelungiri și executarea loviturilor de departajare, Imperial WET s-a impus și marți, 14 mai, în cea de-a doua partidă disputată la Sala Sporturilor „Zsolt Erőss” din Miercurea Ciuc, scor 3-2, și conduce la general cu 2-0.Duelul din finala Ligii I se va muta la Galați, acolo unde sunt programate următoarele două meciuri, luni, 20 mai, ora 18.54, și marți, 21 mai, de la aceeași oră. Ciucanii pot încheia însă socotelile cu gălățenii încă de luni, în cazul unei noi victorii. Dacă CS United Galați va câștiga cele două partide de pe teren propriu, meciul decisiv se va disputa în 26 mai la Miercurea Ciuc, pe terenul campioanei sezonului regular.Dacă primul joc al finalei Ligii I la futsal, ediția 2018-2019, a avut nevoie de prelungiri și lovituri de departajare pentru stabili câștigătoarea dintre cele două echipe, duelul de marți seară din Harghita a fost tranșat de Imperial WET în timpul regulamentar, dar nu fără emoții.Confruntarea, disputată, ca și luni, într-o atmosferă extraordinară creată de fanii ciucani, a început perfect pentru formația gazdă. Trupa lui Cosmin Gherman conducea după șase minute cu 2-0, prin golurile marcate de Stefan Rakić și Dennis Ovsianikov. Mai mult, în minutul 18, același Stefan Rakić înscria spectaculos în poarta goală la un „5 contra 4” al gălățenilor. United a revenit însă în joc repede, replica venind la doar 18 secunde de la golul lui Stefan Rakić, autor Florin Ignat, antrenorul-jucător al oaspeților.La reluare, Andrei Crăciun a marcat al doilea gol al gălățenilor, care au dominat a partea secundă a jocului, dar, în ciuda ocaziilor avute nu au reușit egalarea. Florin Ignat a semnat ultima mare șansă de gol a vicecampioanei cu o secundă înainte de finalul jocului, dar mingea trimisă de el peste portarul Victor Lopez a fost scoasă de pe linia porții de Stefan Rakić, scrie www.frf.ro.Vicecampioni ai României în ultimii doi ani, gălățenii promit să se bată în continuare pentru titlul de campioni. „

E trist, e frustrant atunci când joci bine, dar după două meciuri ești condus cu 2-0. Nu am depus însă armele, chiar dacă va fi foarte greu. Următorul meci e acasă, la Galați. Am încredere în echipă și în suporteri și sunt convins că putem relansa această finală în care au ajuns cele mai bune echipe din futsalul românesc

”, a spus Florin Ignat, antrenorul-jucător al gălățenilor.„

Ne așteptam să fie atât de greu, să suferim atât de mult. Tocmai de aceea spun că sunt mândru de acești băieți, de spiritul lor de sacrificiu, de spiritul lor de echipă, pentru că mai ales la acest meci asta am văzut, unitate. Am câștigat două jocuri, dar suntem conștienți că la Galați va fi foarte greu

”, a declarat Cosmin Gherman, antrenorul formației Imperial WET Miercurea Ciuc.Aflată la al doilea sezon în Liga I, gruparea harghiteană e la un pas de titlul de campioană a României, ceea ce ar reprezenta fără îndoială una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii I.

Imperial WET – CS United 3-2 (3-1)

Au marcat

: Stefan Rakić (2.05 și 17.10), Dennis Ovsianikov (17.10) / Florin Ignat (17.28), Andrei Crăciun (21.43)

Imperial WET

: Victor Lopez – Dennis Ovsianikov, Dmitri Bondar, Ștefan Rakic, Deco; Gică Dospinescu, Alvaro, Bogdan Covaci, Florin Matei, Cristi Matei, László Szőcs, Mario Duque, Levante Tanko. Antrenor: Cosmin Gherman

CS United

: Wellington Da Silvia – Constantin Burdujel, Andrian Lașcu, Andrei Crăciun, Carlos Borges; Ionuț Păduraru, Cosmin Petică, Mimi Stoica, Florin Ignat, Viorel Cojoc, Ovidou Tudose, Daniel Araujo, Octavian Cireș, Neto Moreira. Antrenor: Florin Ignat

Arbitri

: Vlad Ciobanu (Iași), Cezar Georgian Ionescu (Buzău) – Marian Ivănescu (București).

Observatori

: Florea Frusin (București), Alexandru Băjan (Videle)