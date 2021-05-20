Advertising
Sport· 1 min citire
MTS a anunțat oficial că suporterii pot intra pe stadioane
MTS a anunțat oficial că suporterii pot intra pe stadioane
Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat că fanii pot avea acces în interiorul arenelor sportive
Citește și
- 22:43CM 2026: Germania a învins la scor debutanta Curacao (7-1)
- 18:11Formula 1: Lewis Hamilton a câștigat primul său Mare Premiu sub culorile echipei Ferrari
- 14:25Descoperire șocantă la CM 2026: un cadavru a fost găsit într-o mașină abandonată lângă baza de antrenament
- 18:21Emma Răducanu o oprește pe Sorana Cîrstea la Queen’s. Românca, învinsă în două seturi după un început dificil
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News