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MTS a anunțat oficial că suporterii pot intra pe stadioane

MTS a anunțat oficial că suporterii pot intra pe stadioane

MTS a anunțat oficial că suporterii pot intra pe stadioane

Realitatea de Harghita
Scris de Realitatea de Harghita Publicat: 20 mai 2021, 08:22

Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat că fanii pot avea acces în interiorul arenelor sportive

Ministerul Tineretului și Sportului a anunțat că fanii pot avea acces în interiorul arenelor sportive.

Perioada de interdicție a suporterilor pe stadioane la competițiile sportive se apropie cu pași repezi de final. Începând cu data de 15 mai, restricțiile impuse de pandemie s-au relaxat, iar acum urmează următorul pas. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că fanii pot avea acces în limita a 25% din capacitatea arenelor, iar în urmă cu puțin timp a venit și confirmarea MTS-ului.

Pentru a afla detalii despre anunțul oficial și ce urmează după semnarea ordinului de ministru privind accesul fanilor la competiţiile sportive, accesează realitateasportiva.net.

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