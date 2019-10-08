SC Miercurea Ciuc, victorie împotriva rivelei din Braşov
8 oct. 2019, 16:12
Sport Club Miercurea Ciuc, a reuşit ieri o importantă victorie împotriva rivalei Corona Wolves Braşov. Partida s-a dispitat pe gheaţa Parinoarului Olimpic din Braşov şi a contat pentru Erste Liga.
Scorul a fost 0-4, pe reprize 0-3, 0-0, 0-1. Golurile oaspeților au fost marcate de Pelley, Taratukhin, Fodor și Becze.În acest moment SC Miercurea Ciuc se află pe locul 2 în Erste Liga, cu 24 de puncte din 10 meciuri. Pe primul loc este Ferencvaros, cu 26 de puncte, dar şi un meci mai mult disputat.
