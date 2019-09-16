Sport Club Miercurea Ciuc a învins pe Corona Braşov după loviturile de departajare

16 sept. 2019, 12:13
Actualizat: 16 sept. 2019, 12:13
Articol scris de Realitatea de Harghita

Sport Club Miercurea Ciuc a învins după loviturile de departajare pe Corona Brașov în Liga Erste (și campionatul național), pe propria gheaţă.

Ciucanii au deschis scorul în minutul 2’42” prin canadianul Josh Shalla, iar Corona a reușit egalarea în minutul 9’52”, în inferioritate, printr-un șut puternic al lui Pavlo Borysenko, servit ideal de Gergo Biro. Scor după prima repriză: 1-1.Prima parte a reprizei secunde a aparținut ciucanilor, care s-au desprins la 3-1 prin Andrey Taratukhin (care a profitat de o dublă superioritate numerică) și canadianul Rod Pelley.Reacția „lupilor” nu a întârziat și în minutul 34’25” al meciului – fundașul canadian Nelson Armstrong, asistat de către Chase Harrison și Roberto Gliga, a finalizat o superioritate numerică printr-un șut la colțul scurt. În minutul 37’24” Pavlo Borysenko îi întoarce lui Gergo Biro serviciul de la primul gol și îi pasează perfect pentru 3-3. Scor după două reprize: 3-3.Repriza a treia a fost foarte disputată însă nici una dintre echipe nu a reușit să marcheze, astfel s-a intrat în repriza de O.T. de 5 minute. În O.T. scorul a rămas neschimbat, chiar dacă fiecare echipă a avut câte o superioritate numerică.În cele din urmă Sport Club Miercurea Ciuc a reușit să își adjudece două din cele trei puncte la shoot-out.Cele două echipe se vor întâlni, tot la Miercurea Ciuc, marți 17 septembrie într-un meci care va conta doar pentru campionatul național României.

