Sport Klub Miercurea Ciuc a pierdut primul meci din semifinalele Erste Liga

Sport Klub Miercurea Ciuc nu a reuşit să facă faţă lui Ujpest în primul meci din semifinalele Erste Liga. Ciucanii au pierdut ieri, în deplasare cu scorul de 4-1. Astăzi se pot revanşa în cel de-al doilea meci.

Meciul a început destul de calm, fără ca cele două formaţii să îşi creeze prea mari ocazii. Cu toate acestea, Arnold Varga a reuşit să deschidă scorul pentru Ujpest în minutul 11, când echipa sa se afla în superioritate numerică. Astfel scorul la prima pauză a fost 1-0.Meciul a fost echilibrat şi în partea a 2-a. Ciucanii au reuşit să egaleze în minutul 25 prin Vadim Krasnoslobodtsev, tot în superioritate. Însă hocheiştii din Ungaria au reuşit din nou să înscrie cu jumătate de minut înainte de a 2-a pauză prin Karol Csanyi.Ultia repriză a inceput cu ujpest la conducere, ungurii au înscris prin Taylor Stefishen în minutul 45. Iar cu 30 de secunde înainte de finalul meciului, Peter Vincze, a reuşit să închidă tabela la 4-1, când poarta ciucanilor era goală.Cel de-al 2-lea meci se dispută astăzi, de la ora 19.00, tot în deplasare.