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Tenis: Sorana Cîrstea, eliminată la Toronto

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea

Scris deStoica Marian
Publicat6 aug. 2026, 08:31
Sursărealitatea.net

Sorana Cîrstea a fost eliminată de pe tabloul de simplu din turneul de la Toronto, dar continuă la dublu, acolo unde face pereche cu Mirra Andreeva.

În runda a doua a turneului de tenis WTA 1.000 de la Toronto, Sorana Cîrstea (numărul 18 mondial) a fost învinsă în două seturi 6-4, 6-4 de australianca Maya Joint (locul 75 WTA).

Sorana rămâne în turneul din Canada, urmînd să joace mâine la dublu, alături de rusoaica Mirra Andreeva, în compania perechii alcătuite din cehoaica Siniakova și chinezoaica Zhang.

Tot în turul secund la Toronto a fost eliminată și Gabriela Ruse după un meci cu austriaca de origine rusă Anastasia Potapova.

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