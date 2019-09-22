VIDEO Victorii harghitene pentru a 2-a zi la rând, în Erste Liga
Pentru a 2-a zi la rând, cele două echipe din Harghita prezente în Erste liga au reuşit să câştige pe propriile parinoare. Dacă alaltăieri s-au impus în prelungiri, ieri, atât Sport Club Mierucrea Ciuc cât şi Hochei Club Gheorgheni s-au impus categoric.Sport Club Mierucrea Ciuc a învins cu scorul de 7-1 (1-1, 1-0, 4-0) pe Hochei Club Budapesta. Ungurii au deschis scorul, însă ciucanii au revenit rapid, iar din repriza a 2-a s-au dezlănţuit.Pentru Sport Club Mierucrea Ciuc au înscris Kuliash, Casaneanu, Pelley, Becze, Fodor, Brophey şi Shalla, în timp ce pentru unguri a marcat Loczi.https://www.youtube.com/watch?v=YENcJLs1jkA&fbclid=IwAR3y7fgX6Sbo4--hMEVPU-S9XcBszsiF8_x8BKE5mnxvfRR9pRtovaOm8LEÎn cel de-al 2-lea meci în care a fost angrenată o echipă din Harghita, Hochei Club Gheorgheni a trecut cu scorul de 5-3 (1-0, 0-3, 4-0) de Ujpest. După o primă repriză echilibrată, celelalte două au fost total diferite. Una în care Ujpest a făcut legea, iar ultima, în care hocheiştii din Gheorgheni au reuşit să întoarcă soarta partidei.Pentru Hochei Club Gheorgheni au marcat Goga şi Tendler de câte două ori şi Ferencz, iar pentru Ujpest Nemet, Vincze şi Varga.https://www.youtube.com/watch?v=bRICmdw3Wuc
