Lucian Pășcan, pompier în cadrul ISU Harghita a participat vineri seara la o ediție a emisiunii „Românii au Talent”.

Deși salvează vieți, a venit, a cântat și a încântat publicul și juriul.

Lucian Păşcan, are 41 de ani și lucrează ca pompier de 15 ani, în cadrul ISU Harghita, la Detașamentul de Pompieri Miercurea Ciuc.

Nu mai ține minte numărul misiunilor la care a participat sau emoțiile pe care le simte atunci când salvează vieți, însă a impresionat juriul cu vocea lui. Melodia aleasă a mers la inimile tuturor. A interpretat „You are the reason”, de Calum Scott și a luat patru de „DA”, iar acum se pregătește pentru următoarea etapă.

„Eu am două pasiuni, dar în această seară am să cânt. Legat de muzica ușoară pot să spun că în ultimii doi ani am început să o iau mai în serios. Nu am făcut niciodată canto, nu am avut profesor care să mă îndrume în această privință, tot ce fac este autodidact. Acasă, în balcon, mi-am aranjat un colțișor al meu pentru că eu locuiesc acasă cu trei fete și acolo mi-a mai rămas loc disponibil. Când prind momentul sunt la studio și înregistrez ceva nou„, a declarat Lucian Pășcan.