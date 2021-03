În acest moment ninge abundent pe arii extinse în centrul țării, mai ales în zonele montane din județele Brașov, Covasna și Harghita.

DRDP Brașov acționează cu peste 80 de utilaje dotate cu lamă și răspânditor de sare pe toate drumurile naționale afectate de ninsoare și viscol. Până în acestă seară este în vigoare și o avertizările meteorologică COD GALBEN în acest sens. Astfel, în continuare se va circula în condiții de iarnă deci, vă rugăm să conduceți prudent și să adaptați viteza la condițiile de drum.

Starea partii carosabile

CAROSABIL: Drum cu zapada :

DN 1 km 138+000-160+000 Predeal ( BV ) – Brasov ( BV ), zapada framantata 1-3 cm ;

DN 1A km 160+000-185+000 lim. Jud. PH – Sacele ( BV ), partial zapada framantata 1 cm ;

DN 13 km 28+000-50+000 Maierus ( BV ) – Rupea ( Bv ), partial mazga ;

DN 11B km 40+000-20+000 Cosmeni ( HR ) – Casinu Nou ( HR ), zapada framantata 0-1 cm;

DN 12 Km 41+000 – 75+000 Tusnad Bai(Hr) – Miercurea Ciuc ( HR ), zapada framantata 0-1 cm;

DN 15 km 183+000-223+000 Borsec ( HR ), zapada framantata 0-1 cm ;

DN 13B km 0+000-48+000 Praid ( HR ) – Joseni ( HR ), zapada framantata 0-1 cm ;

DN 13A km 103+000-128+000 Capalnita ( HR )- Miercurea Ciuc ( HR), zapada framantata 0-1 cm ;

DN 12A km 0+000-38+000 Miercurea Ciuc ( HR ) – Lunca de Jos ( HR ), zapada framantata 0-1 cm ;

DN 10 km 94+000-120+000 Intorsura Buzaului ( CV )-Bradet ( CV ), zapada framantata 0-1 cm ;

DN 13E km 74+000-81+000 Zagon ( CV ) – Barcani ( CV ), zapada framantata 1-2 cm ;

in rest umed in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv ;

MASURI: DRDP Brasov: S-a actionat cu 122 AUTOUTILAJE si s-au raspandit 568 TONE MATERIAL ANTIDERAPANT ( 560 tone sare + 8 tone nisip ) si 1.3 TONE CLORURA CALCIU in intervalul orar 05:00 – 12:00/06.03.2021 astfel:

– SDN Brasov s-a actionat cu 34 autoutilaje si s-au raspandit 250 tone sare pe: A3; DN 1; DN 1A; DN 1E; DN 1S; DN 10; DN 11; DN 13; DN 13E; DN 73; DN 73A; DN 73B; DN 73F si VOB;

– SDN Sibiu s-a actionat cu 12 autoutilaje si s-au raspandit 36 tone material antiderapant ( 28 tone sare + 8 tone nisip ) pe: DN 1, DN 7, DN 7C, DN 14, DN 14A si DN 14B;

– Sectia Autostrazi Sibiu s-a actionat cu 3 autoutilaje si s-au raspandit 24 tone sare pe: A1 si A3;

– SDN Targu Mures s-a actionat cu 25 autoutilaje si s-au raspandit 32 tone sare si 0.7 tone clorura de calciu pe: DN 13; DN 13A; DN 13C; DN 14; DN 14A; DN 15; DN 15A; DN 15E si DN 16;

– SDN Miercurea Ciuc s-a actionat cu 26 autoutilaje si s-au raspandit 108 tone sare si 0.6 tone clorura de calciu pe: DN 11B; DN 12; DN 12A; DN 12C; DN 13A; DN 13B; DN 13C si DN 15;

– SDN Sfantu Gheorghe s-a actionat cu 22 autoutilaje si s-au raspandit 118 tone sare pe: DN 2D; DN 10; DN 11; DN 11B; DN 11C, DN 12 si DN 13E.

8. Starea timpului

CER: acoperit in jud. Bv, Sb, Ms, Hr, Cv ;

PRECIPITATII: ninge in jud. Bv, Hr, Cv, ninge slab in jud. Sb ;

VANT: 20-35 km/h in jud. Bv, Cv ;

VIZIBILITATE: buna;

9. Temperaturi

BRASOV (BV) -1°C , UNGHENI (MS) 4°C , SIBIU (SB) 2°C , SALISTE (SB) -1°C , TARGU MURES (MS) 2°C , MIERCUREA CIUC (HR) 0°C , SFANTU GHEORGHE (CV) 0°C