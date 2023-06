Orașul Covasna este vizitat tot mai des, în ultimele două săptămâni, de urși. Zeci de apeluri la 112 au semnalat, în ultimele 15 zile, prezența urșilor în gospodării sau chiar centrul stațiunii. Numai că, aproape de fiecare dată, animalele dispăreau la sosirea autorităților.

Situația a fost complet diferită la finalul săptămânii trecute. O ursoaică a fost împușcată într-o gospodărie, iar un pui de urs care se urcase într-un copac din zona centrală a orașului a fost tranchilizat și dus la sanctuarul din Bălan.

Ne oferă detalii primarul din localitatea Covasna, Gyero Jozsef:

„Din păcate, avem o mare problemă în orașul Covasna din cauza prezenței urșilor. Tot mai des primim astfel de apeluri la 112. Duminică, la amiază, ni s-a semnalat prezența unei ursoaice lângă o gospodărie. Era o zonă locuită, în intravilan, în apropierea străzii Gabor Aron, cu vegetație deasă și înaltă. Reprezenta un real pericol pentru oameni. Ursoaica era agresivă și avea intenția să ne atace, astfel că am fost nevoiți să o împușcăm. Ulterior, a doua zi am primit un apel care ne semnala prezența unui pui de urs într-un copac, aproape de zona centrală a orașului. Am intervenit de urgență la fața locului, am folosit un utilaj special pentru a ne ridica, pentru că ursulețul era la 15-20 de metri înălțime. Nu ne-a fost ușor, dar am reușit să tranchilizăm animalul, care a ajuns, fără să fie rănit, în sanctuarul de la Bălan. Tot în ziua respectivă am mai primit un apel despre prezența celui de-al treilea animal, tot un ursuleț, la ieșirea din oraș, spre Zagon. Dar acesta nu a putut fi prins, întrucât a fugit spre câmp”.

Video: Dan Bucura