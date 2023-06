Fostul ministru al Energiei, deputatul Virgil Popescu anunță că vom exploata gazele din Marea Neagră, care vor ajunge în casele românilor şi că România va avea surplus de gaze naturale, practic dublându-şi producţia cu mult peste necesarul actual al consumului intern, astfel că ţara noastră va deveni un furnizor de securitate energetică regională.

„O nouă promisiune îndeplinită: vom exploata gazele din Marea Neagră, care vor ajunge în casele românilor.

Salut anunțul făcut astăzi cu privire la luarea deciziei de investiție. Mă bucur că în urma muncii pe care am făcut-o ca ministru al Energiei am contribuit activ la luarea acestei decizii importante. Cu ajutorul și susținerea colegilor, a președintelui Klaus Iohannis, a președintelui PNL Nicolae Ciucă, a prim – ministrului Marcel Ciolacu, partenerilor americani și a tuturor factorilor implicați am urmat o strategie clară prin care să ajungem la rezultatul de astăzi.

Aici menționez adoptarea legii offshore, preluarea de către Romgaz a participaţiei companiei Exxon aferentă perimetrului Neptun Deep, semnarea acordului privind transportul gazelor naturale din Marea Neagră către beneficiarii autohtoni, operatori economici sau gospodării dintre Transgaz, Romgaz și Petrom sunt doar o parte din pașii care au fost făcuți pentru a ajunge mai aproape de începerea lucrărilor de exploatare a gazelor din Marea Neagră, din perimetrul Neptun Deep.

România va avea surplus de gaze naturale, practic dublându-şi producţia cu mult peste necesarul actual al consumului intern. Şi un alt aspect foarte important: ţara noastră va deveni un furnizor de securitate energetică regională. Le doresc mult succes celor de la Petrom și Romgaz pentru a duce la bun sfârșit unul dintre cele mai importante proiecte din sectorul energetic din România”, a anunțat Virgil Popescu.