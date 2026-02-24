Realitatea de Harghita - Știri de Ultimă Oră

Date îngrijorătoare: inflația ajunge la aproape 11%. Lista alimentelor care se scumpesc

Date îngrijorătoare: inflația ajunge la aproape 11%. Lista alimentelor care se scumpesc

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Valul de scumpiri continuă! Inflația este în creștere și se apropie de 11%. Datele ne arată că inflația pe luna mai a fost de 10,9%, în creștere față de luna precedentă. Cel mai mult plătim pentru cafea, pâine, ulei și ouă. Scumpiri se înregistrează și la fructe și legume.

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