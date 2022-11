In primul rand, uitati-va la cate straturi de haine puneti pe voi.

Daca va luati o pereche de pantaloni lungi, sosete, o bluza groasa si o geaca, atunci puiul are nevoie de inca un strat in plus. Ce inseamna asta? Inseamna ca bebe va avea nevoie de ceva peste gecuta. In cazul in care sta in carucior, probabil ca paturica este de ajuns. In cazul in care merge cu voi de manuta, va avea nevoie probabil si de o caciulita. Nu exagerati cu straturile de haine in plus, deocamadata toamna e blanda, deci nu trebuie sa-l imbracati pe mititel cu trei perechi de sosetele sau cu doua maiouri pe dedesubtul bluzitei. Oferiti-i doar hainutele necesare ca sa se simta confortabil si protejat de frig.

