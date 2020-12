Finalul de an 2020 – unul dintre cei mai dificili prin care a trecut intreaga umanitate – aduce vesti bune pentru patru mari unitati de invatamant liceal din judetul Harghita. In orasele Gheorgheni, Toplita si Cristuru Secuiesc se vor moderniza cladiri de invatamant, biblioteci si sali de sport, dar si internate scolare, cu resurse nerambursabile REGIO. Acestea sunt alocate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 pentru realizarea de investitii in educatie care sa asigure dezvoltarea infrastructurii si care sa sustina cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic si invatarea pe tot parcursul vietii. Valoarea totala a fondurilor utilizate este de aproape 10 milioane euro, din care peste 9 milioane euro sunt fonduri europene, gestionate de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru.

”In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 pe care il coordonam la nivelul celor sase judete din Regiunea Centru avem contractate in total peste 900 de proiecte, a caror valoare cumulata depaseste 1,5 miliarde euro. Dintre acestea, pe Axa Prioritara 10 a Programului – pentru reabilitarea institutiilor de invatamant tehnic sau tehnologic – avem 11 proiecte contractate, in judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita si Mures, a caror valoare totala este de circa 160 milioane lei. Prin aceste investitii se vor dezvolta abilitatile profesionale ale mai mult de 3000 de elevi din Regiunea Centru. In judetul Harghita exista o mare preocupare pentru reabilitarea unitatilor de invatamant; atat in actuala perioada, precum si in anii 2007-2015, fiind modernizate multe institutii de educatie liceala. Acesta este avantajul fondurilor europene: sa ofere resurse potrivite pentru administratiile locale, deoarece, fara sprijin european, ar fi fost extrem de dificil de identificat – mai ales in actualul context socio-economic – finantari pentru reabilitare si dotare la standarde moderne in atatea scoli. Toate aceste proiecte vor creste calitatea in educatie in favoarea tinerilor, dar si a sute de cadre didactice si auxiliare”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Reabilitarea a doua internate scolare in Gheorgheni

In Municipiul Gheorgheni sunt contractate cererile de finantare cu titlurile ”Reabilitarea Colegiului Tehnic „Batthyány Ignác”, din municipiul Gheorgheni” si ”Reabilitarea terenului de sport si a internatului Liceului Tehnologic „Fogarassy Mihály”, din Municipiul Gheorgheni”. Bugetul ambelor cereri, cumulat, are o valoare totala de peste 23,4 milioane lei, ceea ce reprezinta putin mai mult de un sfert din bugetul total al veniturilor estimate pe anul in curs de municipalitatea locala. Ambele proiecte isi propun cresterea gradului de participare la invatamantul profesional si tehnic, in corelare cu facilitarea accesului la educatie si imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale in oras.

Prin proiectul de la Colegiul Tehnic „Batthyány Ignác” se vor reabilita, echipa si dota cladirea multifunctionala, unde se gasesc atelierele, Mediateca si internatul, concomitent fiind reabilitata si dotata modern si sala de sport a Colegiului. Bugetul intregului proiect – care se va finaliza pana la sfarsitul lunii octombrie 2023 – este de 16.734.848,26 lei, din care peste 16.3 milioane lei (respectiv 3,5 milioane euro, 98% din cheltuielile eligibile) sunt fonduri nerambursabile, diferenta provenind din contributia beneficiarului. Mai mult de 570 de tineri, elevi, cadre didactice si personal auxiliar vor beneficia direct de rezultatele acestei initiative. Concret, lucrarile vor avea ca obiective, pe de o parte, continuarea lucrarilor – incepute, dar nefinalizate – la actuala sala de sport, dar si construirea unei cladiri noi, in care vor functiona 5 ateliere, o biblioteca si un internat. Acesta va cuprinde 13 camere a cate 4 locuri, in total urmand sa existe 52 locuri de cazare. Pe de alta parte se va amenajarea inca o sala de sport, intr-o constructie noua.

Proiectul de la Liceul Tehnologic „Fogarassy Mihály” urmareste reabilitarea, echiparea si dotarea cladirii internatului acestui liceu, precum si reabilitarea terenului de sport aferent, in suprafata de 1056 mp. Lucrarile, care sunt prevazute sa se incheie tot pana la sfarsitul lunii octombrie 2023, urmaresc modernizarea celor doua obiective, in beneficiul direct a circa 350 de persoane: elevi, cadre didactice si personal auxiliar. Bugetul cererii de finantare este de 6.679.817,57 lei, din care aproape 6.5 milioane lei (adica 98% din cheltuielile eligibile – 1,4 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile, diferenta fiind reprezentata de contributia beneficiarului la cheltuielile eligibile si neeligibile.

Modernizarea din temelii a liceului tehnologic din Cristuru Secuiesc

Un proiect important al administratiei publice locale il constituie imbunatatirea infrastructurii educationale tehnice, conceput sa asigure cresterea calitatii in invatamant, dar si imbunatatirea accesului la educatia obligatorie. Dezideratul va fi atins prin contractarea cererii de finantare avand denumirea: ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Liceului Tehnologic Zeyk Domokos din Orasul Cristuru Secuiesc”, ce are un buget total de 13.199.115,65 lei, din care mai mult de 2,3 milioane euro (10.742.524,71 lei), vor proveni din fonduri nerambursabile REGIO, diferenta fiind sustinuta de beneficiar, atat pentru cheltuielile eligibile, cat si pentru cele neeligibile. Proiectul, care este prevazut a se finaliza pana la finalul anului 2023, presupune lucrari pentru inlocuirea si repararea tencuielilor interioare si exterioare ale cladirii liceului din Cristuru Secuiesc, str. Harghitei, nr. 14. Vor fi reabilitate fatadele, invelitoarea si sarpanta acoperisului, vor fi realizate noi finisaje si tamplarii interioare moderne, precum si noi instalatii sanitare, termice si electrice, in timp ce, la exterior vor fi reamenajate trotuarele din curte, vor fi corectate neregularitatile structurale din planeitatea suprafetei si va fi reabilitata si modernizata sala de sport. Beneficiarii directi ai acestor investitii vor fi cei aproape 400 de elevi – de la clasa I si pana la a XII-a ai unitatii de invatamant, dar si 45 de angajati ai acesteia, in timp ce beneficiara, indirect, este intreaga comunitate locala, acesta fiind unul dintre cele mai importante proiecte locale din oras, realizat cu fonduri europene REGIO.

Reabilitarea bibliotecii si a atelierelor de la Colegiului National „Mihai Eminescu” din Toplita

Cererea de finantare pentru proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplita, judetul Harghita” urmareste imbunatatirea accesului a mai mult de 300 copii si tineri la procesul educational, inclusiv a persoanelor cu dizabilitati, prin adaptarea infrastructurii corespunzator nevoilor acestora. Prin proiect se propune realizarea lucrarilor de reabilitare termica, renovare, reparatii la acoperis, pereti si tavane, zugraveli interioare si exterioare, refacere grupuri sanitare, inlocuirea pardoselilor, reabilitare retea termica, electrica si sanitara, precum si dotarea tuturor spatiilor astfel modernizate cu echipamente educationale si tehnica IT moderna. Bugetul acestei cereri de finantare este de 7.638.126,00 lei, din care 7.419.636,40 lei (peste 1,5 milioane euro) sunt fonduri nerambursabile REGIO, diferenta fiind contributia municipalitatii din Toplita la cheltuielile eligibile si cele neeligibile.

Sursa: Realitatea de Harghita