Camera Deputaţilor şi Senatul s-au reunit, joi, pentru votul de învestire a guvernului propus de premierul desemnat Nicolae Ciucă. Şedinţa este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a anunţat că 298 de parlamentari şi-au înregistrat prezenţa din totalul de 466.

Măsuri pentru creșterea demografică dar și investiții

„Ne aflăm într-un moment în care putem să garantăm stabilitate. Eu și toți miniștri din acest guvern ne angajăm să facem tot ce ține de noi pentru ca Am văzut că au existat persoane surprinse de actuala coaliție de guvernare. Au fost mai preocupate să caute motivele care ne despart, decât cele care ne unesc. Noi am trecut peste diferențe și am ales să ținem cont de ce ne unește, interesul românilor. În vreme ce zi de zi asistăm la discursuri acide, noi am ales să venim în fața dumneavoastră cu un program stabil. (…) Scopul nostru comun constă în modernizarea României, de aceea vom aloca 7% din PIB investițiilor. Unul din programele cheie e Anghel Saligny. Nu putem avea o țară modernă fără drumuri, rețele de apă și gaze. Al doilea e programul de conectare a zonelor istorice. (…) PNRR reprezintă axul principal în îndeplinirea obiectivelor noastre. Procesul de modernizare a României necesită măsuri concrete și urgente pentru digitalizarea serviciilor publice. Cetățeanul este și va fi în mijlocul actului de guvernare. Nu ne putem permite luxul animozităților politice care pot genera noi crize, mai ales atunci când o criză vine cu costul vieții cetățenilor României.

Vom căuta în continuare cele mai bune soluții pentru criza generată de prețurile la energie. A fost o colaborare Parlament – Guvern care a pus pe primul loc interesul românilor. Știu că pentru mulți români există temerea cum vor trece iarna. Primele măsuri le-am luat deja prin compensarea facturilor. Un stat puternic este un stat care sprijină mediul de afaceri”, a declarat Nicolae Ciucă.

Revizuirea Constituției și reorganizarea administrativă

Nicolae Ciucă, a vorbit în discursul din ședința de învestitură din Parlament, despre marile obiective și arată faptul că se va proceda la revizuirea Constituției și descentralizarea României.

”În scopul îndeplinirii tuturor obiectivelor pe care ni le propunem este necesară reformarea statului prin revizuirea Constituției României, descentralizarea României.

Ne propunem o guvernare participativă și alături de cele mai importante instituții ale statului, cu Parlamentul, cu Președinția ne vom angaja într-o guvernare participativă, alături de societatea civilă. ”, a spus Nicolae Ciucă.

Ciucă a declarat că actuala guvernare își dorește un sistem de justiție modernă și eficient, adaptat, reprezintă o premisă.

„În plan intern e important ca eforturile să se concentreze pe creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

În NATO se va urmări creșterea credibilității strategice a României”, a spus Nicolae Ciucă, la Parlament.

Alt obiectiv: continuarea investițiilor în autostrăzi, infrastructură.

A treia direcție se referă la dezvoltarea echilibrată și coezivă a României. Nicio regiune nu trebuie să rămână în urmă în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de transport. PNRR reprezintă axul principal în îndeplinirea obiectivelor noastre. PNRR este strâns legat de reformele asumate. Vom asigura reziliența sistemului de sănătate și vom accelera vaccinarea anti-COVID. Se vor face investiții în 46 de spitale și secții prin PNRR. Cetățeanul este și va fi în mijlocul actului de guvernare. Siguranța cetățeanului este prioritară. Nu ne putem permite luxul animozităților politice. O atenție deosebită trebuie acordată familieii, mai ales celor cu copii mici. Vrem să creștem demografia. Vrem să asigurăm prosperitatea țării noastre. Față de românii din diaspora ne angajam să menținem un dialog deschis și transparent, să îi sprijinim. Vom căuta cele mai bune soluții la criza generată de prețurile exagerate la energie. Un stat puternic e un stat care sprijină mediul de afaceri. Vom păstra cota unică și suntem împotriva creșterii taxelor și impozitelor.

România, pilon regional NATO

Un domeniu-cheie este cel al educației. Vom lua toate măsurile care se impun pentru ca elevii să nu mai aibă de suferit din cauza pandemiei. Cultura este un factor integrator. Justiția e puterea statului care trebuie să asigure un serviciu eficient, accesibil, independent și transparent.

Ne propunem ca politica externă să fie coerentă, predictibilă și bazată pe trei piloni fundamentali, a declarat joi premierului propus Nicolae Ciucă, în discursul său din Parlament.

„În aceeași ordine de idei, ne propunem ca politica externă a României să fie una coerentă, predictibilă și bazată pe trei piloni fundamentali: consolidarea rolului României în cadrul Uniunii Europene, întărirea profilului în NATO și consolidarea parteneriatului strategic cu SUA. Pe dimensiunea de ordine și siguranță publică, Guvernul are drept obiectiv principal întărirea capacității de a acționa în interesul cetățenilor și comunităților, astfel încât să devină un furnizor de încredere în instituțiile statului.

În plan intern, este important ca eforturile să se concentreze pe creșterea gradului de siguranță și protecție a cetățeanului, pe continuarea reformelor instituționale și pe rezolvarea unor probleme structurale care au vulnerabilizat sistemul și l-au expus unor riscuri semnificative. Totodată, transformarea digitală a serviciilor publice oferite cetățenilor de către structurile MAI reprezintă un element cheie de modernizare și transformare instituțională. În plan internațional, aderarea României la Spațiul Schengen reprezintă un obiectiv strategic cu implicații puternice asupra întregii arhitecturi de securitate a UE.

De asemenea, în cadrul NATO, se va urmări consolidarea profilului de pilon de securitate regional. Rezultatul urmărit vizează creșterea credibilității strategice a României, având ca fundament predictibilitatea, continuitatea și angajamentul pe linia obiectivelor asumate la nivel aliat privind: asigurarea parametrilor stabiliți la nivel aliat pentru finanțarea apărării, dezvoltarea capacității de apărare națională și a nivelului de reacție, participarea la inițiative și proiecte aliate vizând dezvoltarea de capabilități aliate comune; participarea la misiuni și operații NATO.

În același timp, în plan extern, țara noastră va continua să susțină activ eforturile de integrare în Uniunea Europeană a Republicii Moldova și programul de reforme pro-democratice, în baza Parteneriatului Strategic pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova. Sprijinul nostru este fundamentat pe comunitatea de limbă, istorie și cultură, precum și viziunea spațiului comun din perspectiva integrării europene”, a spus Ciucă, în fața parlamentarilor.