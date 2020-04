Unul dintre medicii Unității de Primire Urgență (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc a fost diagnosticat cu virusul Covid-19. Pacientul are o stare stabilă și este internat la secția special amenajată în acest sens, informează Consiliul Județean Harghita.

Potrivit unui comunicat al PRefecturii Harghita, miercuri, la nivelul județului, erau confirmate 7 cazuri de persoane infectate cu COVID-19, din care două persoane s-au vindecat, o persoană este decedată, iar patru persoane se află sub supraveghere medicală, fiind desfășurate în paralel anchete epidemiologice.

O persoană testată la COVID-19 în județul Harghita, al cărui rezultat a fost pozitiv, a fost transferată la un spital din județul de domiciliu.

„În ultima perioada am muncit intens, ca să putem asigura tratamentul și condițiile necesare pentru vindecarea persoanelor infectate. Am depus acest efort pentru comunitate, pentru că sănătatea oamenilor și siguranța celor care lucrează în sistemul de sănătate este prioritară. Am respectat legea, așa cum am promis, și am respectat demnitatea persoanelor și dreptul lor la o viață privată. Considerăm primordială informarea publică exactă și în timp util, dar vom evita crearea de panică în rândul comunității” – a declarat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, în subordinea căruia se află Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc.

Dr. Kacsó Jolán, coordonatorul U.P.U din cadrul spitalului din Miercurea Ciuc, a declarat că medicul în cauză a informat miercuri seara conducerea spitalului despre faptul că a manifestat febră, fiind astfel luată măsura testării și altor angajați ai spitalului, în cazul cărora rezultatele au fost negative. Conducerea CJ Harghita precizează că activitatea unității medicale nu a fost afectată, personalul desfășurându-și activitatea în continuare, cu echipament de protecție adecvată.

„Personalul de la U.P.U este în prima linia luptei contra Covid. Considerăm că prioritatea maximă este siguranța acestor persoane, de aceea toți cei care au intrat în contact cu medicul în cauză au fost testați. Aceste persoane se află în izolare în spațiile asigurate de Consiliul Județean Harghita. Date fiind rezultatele negative ale testelor, peste două zile ei vor reveni în prima linie” – a declarat managerul spitalului Kondrád Judit.

Președintele Consiliului Județean și managerul spitalului au transmis că personalul de la Urgență va fi suplimentat cu încă doi medici, întrucât spitalul din Miercurea-Ciuc preia o parte dintre pacienții spitalului din Odorheiu Secuiesc, dar și din alte zone ale județului, precum și din județul Covasna.

”Nu putem refuza pacienții, de fapt acest lucru este interzis prin lege” – a declarat Kacsó Jolán.