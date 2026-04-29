Alertă pentru toți șoferii: CNAIR atrage atenția despre un site „fantomă” pe care plătești roviniete

Câți bani dai în plus fără să știi?

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atrage atenția asupra unui portal online care vinde roviniete fără a fi autorizat.

Este vorba despre site-ul [ https://erovinieta.net/](https://erovinieta.net/) , deținut de SC NETHUT DIGITAL SRL. Autoritățile spun clar că acest portal nu are dreptul de a încasa tariful de utilizare a drumurilor din România.

Costuri mai mari pentru aceeași rovinietă

Problema nu este doar lipsa autorizării, ci și faptul că utilizatorii ajung să plătească mai mult. Pe acest site se percepe un cost suplimentar de 12% pentru „servicii de procesare și emitere manuală”, peste tariful stabilit prin lege.

Diferența este vizibilă în cazul unei roviniete pentru 12 luni: prin canalele autorizate, aceasta costă 254,95 lei, în timp ce pe site-ul neautorizat ajunge la 285,54 lei. Din această sumă, 30,59 lei reprezintă taxa suplimentară.

Autoritățile subliniază că nu răspund pentru eventualele probleme apărute în urma achizițiilor făcute de pe astfel de site-uri. Cei care aleg să cumpere rovinieta din surse neautorizate își asumă riscurile, inclusiv plata unor sume mai mari decât cele reglementate.

