AUR propune reducerea TVA: Petrișor Peiu critică austeritatea care „împinge românii spre sărăcie”
Petrișor Peiu / Liderul senatorilor AUR
Trebuie ca taxa pe valoare adăugată să revină la valorile de anul trecut, iar taxele pe dividente să fie reduse! Este planul politic al Alianței pentru Uniunea Românilor, despre care Petrișor Peiu a vorbit în exclusivitate la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel. Președintele Consilului Național de Conducere AUR condamnă măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan, care i-au împins pe români spre sărăcie. Totodată, Peiu avertizează că inflația va continua să fie mare, cu efecte devastatoare asupra categoriilor sociale defavorizate.
"Singura măsură care duce a creșterea consumului, deci la revenirea după recesiune și, în același timp, scade inflația, este scăderea taxelor pe consum. Adică TVA-ul să revină la valorile care erau înainte de august 2025, 19% cota standard, 9% cota redusă.
Oamenii se tem să mai intre în afaceri. Și una din chestiunile care a dus la acest lucru este creșterea impozitului pe dividende mult peste creșterea impozitului pe veniturile salariale. Adică pe salariu plătești impozit 10%, pe dividende ai 16%, după ce mai plătești și 16% impozit pe profit. Impozitul pe dividende poate fi adus pe la 8%.
Un stat civilizat nu poate să lase femeile să nască pe trotuar sau bătrânii să moară, de fapt. Gândiți-vă că noi, Guvernul, a produs o inflație de 9,6-10%. Inflația va continua să fie prezentă și va fi mare. Și după 2 ani, acești pensionari vor constata că nu li s-au indexat pensiile", a declarat Petrișor Peiu.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026
Citește și:
- 22:49 - Sfidare fără margini din partea lui Bolojan. După ce a aprobat noi tăieri pentru milioane de români, s-a dus să petreacă la ziua omul lui Sebastian Ghiță – FOTO
- 21:51 - Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
- 20:49 - Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
- 20:07 - Viorel Cataramă, atac devastator la Bolojan și PNL: „Guvernează prin politici progresiste. Un USR vopsit în galben și albastru”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Harghita și pe Google News