Bulgaria se teme de un posibil atac al Iranului. Baza militară Bezmer, în centrul tensiunilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 aug. 2026, 17:43

Bulgaria se află într-o situație delicată după ce Iranul a avertizat Sofia în legătură cu sprijinul acordat operațiunilor militare americane din Orientul Mijlociu. În centrul tensiunilor se află baza aeriană Bezmer, unde Statele Unite au primit permisiunea de a desfășura temporar aeronave militare.

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