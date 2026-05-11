Câine salvat din lac în Parcul Tineretului, după un presupus act de cruzime / VIDEO

Polițiștii din București au deschis un dosar penal după ce un bărbat ar fi încercat să își înece câinele în lacul din Parcul Tineretului.

Animalul, un pui de Malinois de șapte luni, ar fi fost aruncat în apă de proprietar și împiedicat să iasă, potrivit martorilor și informațiilor transmise de autorități.

Persoanele aflate în zonă au intervenit și au scos câinele din lac, acesta fiind vizibil epuizat.

Martorii au sunat la 112, iar la fața locului a venit un echipaj al Secției 14 Poliție, care l-a sancționat contravențional pe bărbat.

Ulterior, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor au mers la domiciliul proprietarului și au început verificările.

Câinele a fost preluat de ASPA București și transportat la adăpostul din Mihăilești, unde urmează să fie evaluat medical. După incident, pe rețelele sociale au apărut și alte acuzații privind posibile agresiuni anterioare asupra animalului. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor.