Cod galben de vânt și furtuni după zilele caniculare. Temperaturile scad cu până la 10 grade

Sursă: realitatea.net

După două zile cu temperaturi de vară și maxime care au ajuns până la 33 de grade Celsius în mai multe zone din țară, vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță că masa de aer cald care a adus temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul lunii mai va fi înlocuită rapid de un val de aer rece, iar diferențele se vor simți în aproape toate regiunile.

Primele efecte vor apărea prin intensificarea vântului, iar apoi vor veni ploile și furtunile. În unele zone, temperaturile vor scădea chiar și cu 10 grade față de valorile înregistrate în ultimele zile.

Meteorologii au emis o atenționare cod galben pentru mai multe zone din țară, unde rafalele de vânt vor ajunge la viteze de 50-70 km/h. Cele mai afectate regiuni vor fi sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, anunță meteorologul de serviciu Alina Șerban în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Chiar și în restul țării vântul va sufla mai tare decât în mod normal pentru această perioadă. Specialiștii spun că schimbarea este provocată de pătrunderea rapidă a unei mase de aer rece care destabilizează atmosfera după episodul de căldură din ultimele zile.

Apar și furtunile

Odată cu răcirea vremii, vor apărea și perioade de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, însă fenomenele nu vor avea aceeași intensitate ca în episoadele severe din ultimele zile. Cele mai multe ploi sunt prognozate în Oltenia, Muntenia și izolat în Dobrogea. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 15 litri pe metrul pătrat într-un timp scurt, iar meteorologii avertizează că vremea se poate schimba rapid de la o oră la alta.

Diferența cea mai mare va fi resimțită la nivelul temperaturilor. Dacă în vestul țării s-au înregistrat până acum 32-33 de grade, în următoarele zile maximele vor coborî semnificativ în multe regiuni. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în Moldova, estul Transilvaniei și pe litoral, unde temperaturile nu vor mai depăși 18-20 de grade Celsius. În restul țării se vor înregistra maxime de 24-25 de grade, iar cele mai ridicate temperaturi vor rămâne în Oltenia, unde se vor atinge încă 29-30 de grade.

Cum va fi vremea în perioada următoare

Meteorologii spun că răcirea se va menține și în zilele următoare, însă temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei. La nivel național, maximele vor fi în general între 22 și 28 de grade Celsius.

Vântul va continua să sufle puternic și în următoarele zile în mai multe regiuni ale țării, iar de la finalul săptămânii instabilitatea atmosferică se va extinde treptat în aproape toate zonele. Sunt posibile noi episoade de ploi și furtuni de vară, în special după-amiaza și seara.

Vreme mai rece și în București

Și în Capitală temperaturile vor scădea față de începutul săptămânii. Vântul va sufla moderat, cu rafale de aproximativ 30-40 km/h, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 24 de grade Celsius.

În weekend, vremea va deveni ușor mai caldă, însă meteorologii anunță că și în București vor apărea perioade de instabilitate atmosferică, cu ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului.