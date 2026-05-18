Hoți de panouri fotovoltaice, prinși în Timiș. Prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei

Un bărbat din Timiș a fost reținut de polițiști într-un dosar de furt calificat, după ce anchetatorii au descoperit zeci de panouri fotovoltaice și alte echipamente sustrase de la stații de telecomunicații din mai multe localități.

Anchetatorii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Belinț, coordonați de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, au efectuat șase percheziții domiciliare în satul Jena, comuna Găvojdia.

Potrivit investigațiilor, doi bărbați, de 37 și 40 de ani, sunt suspectați că, în perioada ianuarie–mai, au furat în mod repetat panouri fotovoltaice, invertoare și alte componente din stații de telecomunicații aflate în localitățile Babșa, Lucareț, Nevrincea și Jupa.

În urma descinderilor, polițiștii au recuperat 40 de panouri fotovoltaice, patru invertoare și patru sisteme de stocare a energiei. Valoarea prejudiciului recuperat este estimată la aproximativ 60.000 de lei.

Bărbatul de 37 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

La acțiune au participat și polițiști din mai multe structuri ale IPJ Timiș, alături de jandarmi din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.