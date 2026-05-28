Mihail Neamțu și Lidia Vadim-Tudor (AUR) acuză CNA de cenzură după suspendarea emisiei Realitatea Plus: „România se îndepărtează periculos de principiile democratice”

Deputații AUR Mihail Neamțu și Lidia Vadim-Tudor au criticat dur decizia Consiliului Național al Audiovizualului de a suspenda pentru trei ore emisia postului Realitatea Plus, calificând măsura drept „un act de cenzură politică” și un atac direct la adresa libertății de exprimare. Cei doi parlamentari susțin că CNA sancționează televiziunea pentru promovarea unor opinii suveraniste și pentru spațiul acordat opoziției.

Mihail NEAMŢU (AUR): „Suspendarea emisiei Realitatea Plus este un act de cenzură incompatibil cu o democrație”

Deputatul AUR, Mihail Neamțu, președintele Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă din Camera Deputaților, critică dur decizia Consiliului Național al Audiovizualului privind suspendarea emisiei postului Realitatea Plus pentru trei ore, calificând măsura drept „un act de cenzură incompatibil cu o democrație europeană”.

Într-un comunicat transmis presei, parlamentarul susține că hotărârea CNA reprezintă „un nou semnal că actuala putere încearcă să reducă la tăcere orice voce critică” și afirmă că instituția nu a analizat obiectiv activitatea televiziunii, ci a desfășurat „un rechizitoriu politic” împotriva unui post care oferă spațiu opoziției și curentului suveranist.

„Decizia CNA de a suspenda emisia postului Realitatea Plus pentru trei ore reprezintă o decizie extrem de gravă pentru libertatea de exprimare din România și un nou semnal că actuala putere încearcă să reducă la tăcere orice voce critică.

Ceea ce am văzut în cadrul ședinței CNA nu a fost o dezbatere despre respectarea echilibrului jurnalistic, ci un rechizitoriu politic împotriva unei televiziuni care a avut curajul să prezinte și pozițiile opoziției și ale curentului suveranist.

Argumentele invocate sunt absolut halucinante pentru orice stat care pretinde că respectă libertatea presei și libertatea de exprimare. Realitatea Plus este practic acuzată că îl prezintă prea des pe Călin Georgescu și prea puțin pe Ilie Bolojan sau pe Nicușor Dan. Asta a ajuns să judece CNA în România anului 2026: cine apare mai mult pe ecran și cine critică puterea.

Mai grav este că membrii CNA nici măcar nu mai ascund natura politică a deciziei. În cadrul ședinței s-a vorbit explicit despre un presupus „lanț suveranist” format din Realitatea Plus, AUR și Călin Georgescu. Cu alte cuvinte, televiziunea este sancționată pentru că oferă spațiu unor opinii și unor lideri politici care nu convin sistemului.

Aceasta nu mai este reglementare audiovizuală, ci este poliție politică mediatică.

În orice democrație autentică, presa are dreptul să fie critică, să susțină anumite curente de opinie, să invite lideri ai opoziției și să pună întrebări incomode puterii. În România de astăzi, însă, vedem cum instituții ale statului sunt folosite pentru intimidarea și pedepsirea celor care ies din linia oficială.

Dacă unei televiziuni îi poate fi suspendată emisia pentru că prezintă prea mult opoziția și prea puțin puterea, atunci nu mai vorbim despre democrație, ci despre începutul unui regim de cenzură.

Și să fim foarte clari: problema reală nu este Realitatea Plus. Problema reală este faptul că actuala putere nu suportă existența unor voci care contestă propaganda oficială și narațiunea construită de sistemul politic aflat la putere.

Este extrem de grav că într-un stat membru al Uniunii Europene se ajunge să se vorbească despre „execuția” unei televiziuni pentru simplul fapt că nu promovează mesajele convenabile sistemului politic.

AUR condamnă ferm această decizie abuzivă și atrage atenția că România se îndepărtează periculos de principiile democratice și de libertatea reală de exprimare. Nu putem accepta transformarea CNA într-un instrument de presiune politică și de reducere la tăcere a opoziției și a presei incomode.

Libertatea de exprimare nu există doar pentru cei care laudă puterea, ci ea ar trebui să existe mai ales pentru cei care o critică” , a afirmat Mihail Neamțu, deputat AUR și președintele Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă.

Lidia Vadim-Tudor (AUR): „CNA transmite un mesaj de intimidare către întreaga presă românească: dacă ieși din linia oficială, dacă critici puterea, dacă dai spațiu opoziției, poți fi redus la tăcere”

Aceasta susține că instituția nu mai judecă respectarea legii, ci „orientarea ideologică” a unei televiziuni.

„Decizia prin care Consiliul Național al Audiovizualului a suspendat emisia postului Realitatea Plus pentru trei ore reprezintă unul dintre cele mai grave derapaje împotriva libertății de exprimare din România ultimilor ani.

Ceea ce am văzut în cadrul ședinței CNA nu a fost o analiză lucidă, echilibrată și democratică a activității unui post de televiziune. A fost un proces politic în toată regula, un rechizitoriu ideologic, o demonstrație de intoleranță față de orice voce care nu repetă discursul oficial al puterii.

Am ascultat cu stupefacție membri ai CNA explicând că problema Realitatea Plus este faptul că îl arată prea mult pe Călin Georgescu, că îl critică pe Nicușor Dan sau că oferă spațiu opoziției reprezentate de Alianța pentru Unirea Românilor.

Cu alte cuvinte, într-o țară care pretinde că este democratică, o televiziune este sancționată pentru că nu laudă suficient puterea și pentru că permite existența unor opinii incomode.

Asta nu mai este reglementare audiovizuală, ci este cenzură politică.

Mai grav este limbajul folosit în interiorul CNA. S-a vorbit despre un „lanț suveranist” format din Realitatea Plus, AUR și Călin Georgescu, ca și cum simpla existență a unei opinii suveraniste ar reprezenta o amenințare pentru stat. S-a ajuns în situația absurdă în care unii membri CNA judecă nu respectarea legii, ci orientarea ideologică a unei televiziuni.

Aceasta este definiția abuzului într-un regim care începe să alunece periculos spre autoritarism.

Ceea ce deranjează, în realitate, este că există încă instituții media care nu acceptă să devină simple anexe ale puterii și ale aparatului prezidențial.

Am văzut membri CNA preocupați obsesiv de faptul că domnul Georgescu apare prea des pe ecran. Dar nu i-am văzut la fel de preocupați când televiziuni întregi s-au transformat ani la rând în oficine de propagandă pentru putere. Nu i-am văzut suspendând emisiuni pentru manipulările grosolane din pandemie, pentru campaniile de panică, pentru demonizarea opoziției sau pentru propaganda agresivă făcută în favoarea sistemului.

Dubla măsură este evidentă și revoltătoare.

Mai există însă un aspect extrem de grav. Prin această decizie, CNA transmite un mesaj de intimidare către întreaga presă românească: dacă ieși din linia oficială, dacă critici puterea, dacă dai spațiu opoziției, poți fi redus la tăcere.

Aceasta este logica regimurilor care nu mai au încredere în democrație și în libertatea cetățeanului de a alege ce să urmărească și ce să creadă.

România nu poate fi împinsă spre un model în care instituțiile statului decid ce opinii sunt acceptabile și ce opinii trebuie eliminate din spațiul public. Acesta nu este drumul unei democrații europene, ci al unei societăți controlate, speriate de libertate și intolerante față de pluralism.

Astăzi suspendă emisia unei televiziuni, mâine vor suspenda orice voce care deranjează! Atunci când libertatea de exprimare devine condiționată de aprobarea puterii, nu mai vorbim despre democrație, ci despre începutul dictaturii” , a declarat deputatul AUR, Lidia Vadim-Tudor, vicepreședintele Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă.

Cei doi reprezentanți AUR avertizează că sancționarea unei televiziuni pentru orientarea editorială reprezintă un precedent periculos pentru democrația românească și pentru libertatea presei.