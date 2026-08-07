Miracol medical pentru o femeie de 82 de ani. Și-a recăpătat vederea cu ajutorul unei tehnologii bazate pe AI

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 18:25

O femeie în vârstă de 82 de ani și-a recăpătat parțial vederea în urma unei intervenții medicale complexe realizate într-un spital din apropiere de Torino. Procedura a folosit o tehnologie de ultimă generație, bazată pe un implant retinian și pe un sistem asistat de inteligență artificială.

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