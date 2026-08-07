România, sub monitorizarea Comisiei Europene din cauza crizei energetice. Ce cere Victor Negrescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 aug. 2026, 19:17

România se confruntă cu o situație dificilă în sectorul energetic, pe fondul secetei severe și al debitelor foarte scăzute ale Dunării. În acest context, Comisia Europeană anunță că monitorizează atent securitatea alimentării cu energie electrică din România, Ungaria și întreaga regiune a Europei de Sud-Est.

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