Noi scumpiri după Paște, cât vor plăti românii pentru alimente. BNR avertizează

Rata inflației ar putea înregistra mâine un nou vârf, iar datele arată că mâncarea a devenit principala povară a românilor, cheltuielile pentru alimente au crescut semnificativ. Experții de la BNR susțin că, cel puțin trei luni de acum încolo, vom avea o inflație ridicată, iar după vom intra în proces de dezinflație, adică prețurile vor crește în continuare, dar mai lent.

Datele Institutului Național de Statistică arată o creștere constantă a cheltuielilor pentru alimente în ultimii ani, semn că prețurile la mâncare continuă să apese tot mai greu asupra bugetelor familiilor.

Dacă în primul trimestru al anului 2023 o gospodărie cheltuia, în medie, 1.172 de lei pentru produse alimentare, în ultimul trimestru al aceluiași an suma a urcat la 1.202 lei.

Tendința s-a menținut și în 2024, în primul trimestru s-au înregistrat cheltuieli de 1.263 de lei, iar spre finalul anului acestea au ajuns la 1.296 de lei. În trimestrul IV din 2025, valoarea medie a depășit pragul de 1.400 de lei pe gospodărie.

Analiștii economici avertizează că scumpirile nu s-au oprit aici. România a început anul 2026 cu o rată a inflației de 9,6%, care a scăzut ușor în februarie la 9,3%. Totuși, prognozele indică o nouă creștere, cu posibilitatea ca inflația să depășească din nou pragul de 10% în următoarele luni.

Potrivit Băncii Naționale, perioada martie–iunie va aduce scumpiri consecutive, pe fondul majorării prețurilor la carburanți și al efectelor crizelor suprapuse din economie. Datele oficiale privind inflația pentru începutul anului urmează să fie publicate de INS în perioada următoare.

Cheltuielile cu mâncarea cresc constant

Cât plătesc românii



trimestrul 1 2023 - 1.172 lei

trimestrul 4 2023 - 1.202 lei



trimestrul 1 2024 - 1.263 lei

trimestrul 4 2024 - 1.296 lei



trimestrul 1 2025 - 1.282 lei

trimestrul 4 2025 - 1.410 lei

România, țara cu cea mai mare inflație din Europa

Inflație ianuarie – 9,6%

Inflație februarie – 9,3%