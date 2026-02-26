Țeapă cu struți pe internet: bărbat din Harghita, păgubit după o comandă online de peste 4.300 de lei

Un bărbat din Gheorgheni, județul Harghita, a rămas fără economii după ce a comandat online mai mulți struți, în urma unui anunț postat pe o platformă de tip marketplace. Cazul s-a transformat rapid într-un dosar penal de înșelăciune, iar suspectul a fost reținut de polițiști.

Comandă de șapte struți, bani plătiți în avans

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita, ancheta este coordonată de polițiștii din municipiul Gheorgheni, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Gheorgheni.

În luna mai 2025, un bărbat de 46 de ani ar fi găsit pe internet un anunț atractiv privind vânzarea unor exemplare de struț. Convins de ofertă, acesta a comandat șapte păsări și a achitat în avans suma de peste 4.300 de lei.

După efectuarea plății, însă, marfa nu a mai fost livrată, iar vânzătorul nu a mai putut fi contactat.

Anunțuri fictive și promisiuni false

Cazul a fost preluat de Biroul de Investigații Criminale, iar în urma activităților operative desfășurate, polițiștii au identificat un tânăr de 23 de ani din județul Vâlcea, bănuit că ar fi publicat anunțuri fictive de vânzare a unor struți, deși nu deținea în realitate astfel de păsări.

Pe baza probelor administrate, la data de 24 februarie, oamenii legii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub acuzația de înșelăciune.

Banii, recuperați de anchetatori

În urma demersurilor făcute de polițiști, suma achitată de bărbatul din Gheorgheni a fost recuperată și urmează să îi fie restituită integral. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Recomandările poliției pentru cumpărături online în siguranță

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor asociate tranzacțiilor online și recomandă cetățenilor:

să verifice cu atenție identitatea vânzătorilor;

să analizeze autenticitatea anunțurilor;

să evite plata integrală în avans către persoane necunoscute;

să utilizeze metode de plată care permit verificarea și recuperarea sumelor;

să păstreze toate conversațiile și documentele aferente tranzacției;

să sesizeze imediat poliția în cazul în care suspectează o fraudă.