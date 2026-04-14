Trenul direct spre litoralul bulgăresc: ruta Kiev - București - Varna va fi lansată în această vară
Ucraina și Bulgaria pregătesc lansarea unui nou serviciu feroviar de pasageri care va lega Kievul de litoralul bulgăresc, cu tranzit prin România. Proiectul ar putea deveni operațional chiar de la începutul lunii iunie.
Anunțul a fost făcut de vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba, care a precizat că autoritățile implicate au ajuns deja la un acord privind traseul și programul de circulație.
Ruta propusă: Kiev – Liov – Cernăuți – Suceava – București – Varna
Trenul ar urma să lege mai multe orașe importante din Ucraina, România și Bulgaria, oferind o conexiune directă până la Marea Neagră. Traseul stabilit include Kiev, Liov, Cernăuți, Suceava, București și Varna, ceea ce ar transforma această rută într-o legătură regională importantă pentru transportul de pasageri.
Călătoria ar dura aproximativ 30 de ore, dar ar fi mai confortabilă decât alternativa rutieră
Durata estimată a călătoriei este de până la 30 de ore. Oficialii ucraineni spun că timpul este comparabil cu cel al transportului cu autobuzul, dar avantajul ar fi un nivel mai ridicat de confort și o predictibilitate mai bună, conform Club Feroviar.
Durata finală va fi stabilită după efectuarea unui tren de probă. Un element important în planificarea rutei este prețul biletelor. Potrivit autorităților, există discuții pentru includerea acestei legături într-un mecanism de tip obligație de serviciu public, ceea ce ar putea reduce costurile pentru pasageri. Ruta a fost gândită astfel încât trenul să circule eficient, fără timpi morți semnificativi.
Proiectul urmărește și integrarea Ucrainei în rețeaua europeană de transport
Noua conexiune feroviară nu vizează doar turismul, ci și o mai bună integrare a Ucrainei în infrastructura de transport europeană. În același timp, proiectul ar putea acoperi o cerere în creștere pentru transportul de pasageri între Ucraina și zona litoralului bulgăresc.
