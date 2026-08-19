USR îl susține pe Dominic Fritz după decizia CCR. Vot unanim pentru șeful partidului

Comitetul Politic al USR a decis miercuri să îl reconfirme pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului, în urma hotărârii Curții Constituționale care îi pune în pericol mandatul de primar al Timișoarei.
Votul a fost unul unanim. Toți cei 151 de membri ai Comitetului Politic care au participat la ședință au votat pentru reconfirmarea lui Fritz la conducerea formațiunii.
Decizia vine la scurt timp după ce CCR a stabilit că amendamentul introdus în Legea integrității, care prevede pierderea funcției pentru aleșii aflați în situații de incompatibilitate sau conflict de interese, este constituțional.
Prevederea îl vizează direct pe Dominic Fritz și poate duce la încetarea mandatului său de primar al Timișoarei după intrarea legii în vigoare. Situația exactă urmează să fie stabilită în cadrul procedurii administrative care va urma.
Pentru USR, însă, hotărârea CCR nu schimbă poziția partidului față de liderul său. Formațiunea a decis să îi reconfirme mandatul de președinte, transmițând astfel că Fritz continuă să beneficieze de sprijinul conducerii și al membrilor partidului.
Reprezentanții USR au criticat în termeni duri decizia CCR și au susținut că aceasta nu poate modifica rezultatul alegerilor interne din partid și nici votul acordat de timișoreni lui Dominic Fritz.
Înaintea votului din Comitetul Politic, conducerea USR anunțase convocarea ședinței tocmai pentru a confirma poziția lui Fritz în fruntea formațiunii.
Situația este una neobișnuită pentru partid. Dominic Fritz riscă să piardă funcția de primar al Timișoarei, dar își păstrează, cel puțin în acest moment, poziția de lider al USR.
În cazul în care mandatul de primar va înceta, Timișoara ar urma să intre într-o nouă etapă politică, iar autoritățile vor trebui să aplice procedura prevăzută de lege pentru ocuparea temporară a funcției și organizarea unor eventuale alegeri.
Deocamdată, USR nu a anunțat o schimbare în conducerea partidului. Dimpotrivă, votul unanim de miercuri arată că formațiunea își menține sprijinul pentru Dominic Fritz în ciuda problemelor juridice care îi afectează mandatul de edil.