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Economie· 1 min citire
George Simion, în mijlocul românilor: de la 1 iulie a crescut salariul minim, dar nu în favoarea salariaților, ci a statului
Liderul AUR, George Simion
Liderul AUR, George Simion, avertizează că majorarea salariului minim de la 1 iulie nu aduce beneficii reale angajaților, ci statului, care încasează mai mulți bani din taxe și contribuții. Într-o vizită făcută alături de parlamentarii AUR în mijlocul angajaților din micile întreprinderi locale din Teleorman, Simion a prezentat situația critică a mediului privat, sufocat de costuri și de competiția salarială cu sectorul bugetar.
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