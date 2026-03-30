O nouă lovitură înainte de Paște pentru pensionari. Ajutoarele promise vor ajunge abia în luna mai

Pensionarii cu venituri mici mai au de așteptat, chiar dacă promisiunile au fost altele. Banii care ar fi trebuit să ajungă înainte de Paște se mută acum în luna mai, pe fondul unor întârzieri administrative și al adoptării târzii a bugetului, conform Realitatea PLUS.

Pensiile vin mai devreme, dar ajutoarele întârzie

Există totuși o veste bună pentru luna aprilie. Distribuirea pensiilor începe de miercuri și se va face până pe 9 aprilie, astfel încât oamenii să își primească veniturile înainte de sărbători. În schimb, ajutoarele pentru cei aproximativ 2,8 milioane de pensionari cu venituri sub 3.000 de lei nu vor ajunge la timp. Deși au fost promise pentru perioada dinaintea Paștelui, acestea sunt amânate pentru luna mai.

Motivul ține de proceduri. După adoptarea târzie a bugetului, este nevoie de o ordonanță de urgență pentru alocarea fondurilor, iar apoi Casa de Pensii trebuie să tipărească noile taloane.

Câți bani vor primi pensionarii

Prima tranșă de sprijin financiar va fi acordată în funcție de nivelul pensiei:

-300 de lei pentru pensii între 2.000 și 3.000 de lei

-400 de lei pentru pensii între 1.500 și 2.000 de lei

-500 de lei pentru pensii sub 1.500 de lei

A doua tranșă este programată spre finalul anului, înainte de sărbătorile de iarnă.

Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor

În privința majorărilor viitoare, lucrurile rămân neclare. Ministrul Muncii susține că ar fi necesară o indexare, însă cadrul fiscal adoptat anul trecut indică faptul că o astfel de măsură ar putea fi posibilă abia în 2028.