Crin Antonescu cere SRI să verifice legăturile lui Sebastian Ghiță cu personaje-cheie din stat: "Continuă să facă afaceri în România"

Fostul lider PNL Crin Antonescu le cere reprezentanților Serviciului Român de Informații (SRI) să verifice legăturile scandaloase pe care le-a avut fugarul Sebastian Ghiță de-a lungul timpului cu personaje-cheie din interiorul statului. „Acest domn Ghiță, care ba condamnat, ba fugar, ba scăpat, continuă să facă afaceri în România”, a transmis duminică seara, 8 noiembrie, fostul lider PNL în exclusivitate, în cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel", moderate de jurnalista Anca Alexandrescu. Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere lui Sebastian Ghiță, însă, până la ora transmiterii acestei știri, nu a primit un răspuns.
În intervenția de duminică seara, 8 noiembrie, din cadrul emsiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS, fostul lider liberal Crin Antonescu a făcut referire și la tandemul Sebastian Ghiță-Victor Ponta, despre care a afirmat că își continuă activitatea și că ar avea în continuare influență în România.
În cadrul discuției cu Anca Alexandrescu, Antonescu a sugerat că serviciile de informații ar trebui să clarifice relațiile pe care autoritățile române le-au avut de-a lungul anilor cu fostul deputat Sebastian Ghiță.
Poate, în paranteză, fie spus o dată și o dată cineva va cere și va obține ca serviciile noastre, SRI-ul în speță, să ne spună totuși care sunt raporturile și care au fost, în toți acești ani, raporturile autorităților române cu acest domn Ghiță, care ba condamnat, ba fugar, ba scăpat, continuă să facă afaceri în România, continuă să facă politică în România, continuă să aibă influență media în România și continuă să facă jocuri în România,
a declarat Crin Antonescu, la Realitatea PLUS.
În intervenția sa, jurnalista Anca Alexandrescu a susținut că Sebastian Ghiță ar fi implicat deja în astfel de "jocuri" și a făcut referire la alegerile prezidențiale din mai 2025. Aceasta a afirmat că Victor Ponta ar fi intrat în cursa electorală cu scopul de a atrage voturi de la Crin Antonescu, astfel încât Nicușor Dan să ajungă în turul al doilea.
Chiar și cu domnul Ponta, domnule Antonescu, pentru că a intrat în alegerile din mai 2025, foarte clar, ca să ia voturi de la dumneavoastră, să poată intra Nicușor Dan în turul doi,
a afirmat Anca Alexandrescu.
Referindu-se la relația dintre PSD și Sebastian Ghiță, Crin Antonescu a spus că partidul ar avea probleme atât timp cât nu reușește să se desprindă de interesele asociate fostului deputat. El a precizat că această situație reprezintă o problemă a PSD, despre care consideră că există deja.
În sfârșit, asta este o chestiune care, cum să spun, este a PSD-ului, care, până când nu va reuși să se desprindă totuși de ghemul de interese al acestui individ, în multe planuri va avea niște probleme. Și le are deja, dar asta e problema lor,
a precizat fostul lider PNL.