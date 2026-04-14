Kelemen Hunor, explicații după ce a fost convocat la Budapesta: „Din UDMR nu mi-a cerut nimeni demisia”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a fost chemat în Ungaria de noul premier, Peter Magyar, în contextul în care UDMR s-a implicat activ în campania lui Viktor Orban, și aproximativ 87 la sută dintre voturile din România au fost în favoarea partidului Fidesz, condus de Orban. Ce spune politicianul despre posibila sa demisie, conform Realitatea PLUS.

Hunor: „Din UDMR nu mi-a cerut nimeni demisia”

Kelemen Hunor recunoaște că a fost sunat aseară de câștigătorul alegerilor din Ungaria. Liderul UDMR a fost convocat de acesta la Budapesta în perioada următoare pentru a stabili noile interese ale Ungariei în România. De asemenea, politicianul a mai spus că noul premier ar putea să reducă investițiile maghiare în țara noastră.

„Aseară am avut eu o discuție scurtă cu Peter Magyar. M-a rugat, când pot, să ajung la Budapesta pentru o discuție față în față. I-am spus că o să ajung, nu am stabilit ziua sau ora, a rămas că vorbim luni sau marți. Se mai aliniază, în momentul de față, dorințele UDMR cu cele ale Guvernului de la Budapesta, având în vedere această schimbare. Nu știu la ce vă gândiți, deocamdată nu avem program de guvernare, există doar intenții, declarații ușor diferite față de cele din campanie și trebuie să așteptăm programul de guvernare. Nu știm exact care va fi direcția. Nu cred că vor fi schimbări importante”, a declarat Kelemen Hunor. Cât despre posibila lui demisia, Kelemen Hunor susține că nimeni nu i-a cerut asta, până în prezent.

Știre inițială - Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, l-a chemat la discuții pe liderul UDMR Kelemen Hunor. Toate acestea vin în contextul în care Kelemen Hunor și partidul UDMR l-au susținut în aceste alegeri pe Viktor Orban și partidul său FIDESZ. Trebuie precizat și faptul că imediat după ce a câștigat aceste alegeri, Peter Magyar a anunțat că vrea demisia președintelui și a tuturor liderilor puși în funcție de Viktor Orban, iar rezultatul scrutinului îi dau puteri depline.

Partidul său TISZA a câștigat 138 din cele 199 de mandate parlamentare. Așadar, rămâne de văzut ce se va întâmpla săptămâna viitoare, care sunt exact mizele acestei întâlniri și, inclusiv, să ia în considerare varianta că liderului UDMR, Kelemen Hunor, i se va cere să facă un pas în spate.