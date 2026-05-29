Primul semnal din Rusia după incidentul cu drona din Galați. Ce au transmis agențiile de stat despre explozia din România
Reacție de la Moscova după explozia dronei din Galați
Incidentul în care o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați a ajuns și în presa din Rusia, fiind relatat de agenția de presă de stat TASS. Informațiile au fost preluate vineri dimineață, însă fără a fi menționată originea aparatului de zbor.
Cum a fost prezentat incidentul în presa de stat rusă
TASS a relatat că o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială din Galați, citând surse media din România, fără a avansa o concluzie privind proveniența acesteia.
În relatarea sa, agenția a precizat că impactul a fost urmat de o explozie puternică, un incendiu și mai multe victime.
„O dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială din orașul Galați din România”, a transmis TASS, citând Mediafax.
Potrivit aceleiași surse, incidentul a dus la rănirea a două persoane și la evacuarea altor aproximativ 70 de locatari din blocul afectat.
Totuși, în materialul publicat de agenția de stat rusă nu este menționată originea dronei.
Presa economică rusă a preluat ulterior informațiile
Ulterior, informațiile au fost preluate și de publicația Kommersant, care a citat inclusiv reacții oficiale din România.
Potrivit publicației ruse, ministrul de Externe al României a anunțat convocarea ambasadorului Federației Ruse la București, în contextul incidentului de la Galați.
„Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul rus Vladimir Lipaev după ce o dronă a lovit o clădire de locuințe din orașul Galați, situat în estul țării. Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat acest lucru pe rețelele de socializare. Ea a declarat că Ministerul Apărării al României are confirmarea faptului că drona aparținea Rusiei”, a scris Kommersant.
Reacții și context diplomatic
Incidentul de la Galați a generat reacții la nivel diplomatic, în condițiile în care autoritățile române au confirmat implicarea unei drone de proveniență rusească.
În urma evenimentului, partea română a transmis că au fost declanșate proceduri oficiale de informare și consultare cu partenerii internaționali, iar situația este monitorizată în continuare la nivel guvernamental și militar.
