Președintele Letoniei a reacționat mai rapid decât Nicușor Dan: „Letonia își exprimă solidaritatea deplină cu România”

Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, a condamnat atacul cu drone al Rusiei asupra unui bloc de locuințe din Galați, soldat cu doi răniți, exprimându-și solidaritatea deplină cu România.

„Letonia condamnă atacul cu drone al Rusiei asupra unui bloc de locuințe din Galați, România, în urma căruia două persoane au fost rănite. Le urez celor răniți însănătoșire grabnică. Letonia își exprimă solidaritatea deplină cu România, aliatul nostru, și este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări.”, a transmis Rinkevics.

O dronă rusească provenită din zona de conflict a Ucrainei s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați și a explodat, provocând un incendiu. Autoritățile au activat pentru o perioadă de timp PLANUL ROȘU de intervenție și au emis mesaje RO-Alert.

Două persoane au fost rănite ușor și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ministerul Apărării Naționale a confirmat că, în timpul atacurilor asupra infrastructurii ucrainene, o dronă a pătruns pe teritoriul României și a fost urmărită pe radar până deasupra Galațiului, unde i s-a pierdut urma.