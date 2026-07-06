Miron Mitrea, analiza momentului: „Bolojan nu vrea să plece de la Guvern. Șmecheria cu Mureșan este evidentă”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 6 iul. 2026, 07:17

Consultantul politic Miron Mitrea a lansat la Realitatea PLUS critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că blochează formarea unui nou guvern legitim și că se agață de funcția de la Palatul Victoria.

Distribuie articolul